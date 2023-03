von Rike Andresen 2023 steht ganz im Zeichen der Lederjacke. Kein Wunder! Denn das It-Piece gibt es mittlerweile in vielen verschiedenen Variationen und passt so gut wie zu jedem Anlass.

Wer den Streetstyle der diesjährigen Fashion-Weeks beobachtet hat, wird festgestellt haben, dass die Lederjacke derzeit ganz besonders im Fokus der Modeliebhaber:innen steht. Und das zurecht, denn sie ist ganz leicht zu kombinieren und lässt jeden Körpertyp strahlen!

Die perfekte Lederjacke: Das sind unsere 4 Lieblingsmodelle

1. Heiß begehrt: Lederjacke im Used-Look

Auf Instagram und Tiktok ist die Lederjacke im Used-Look bereits überall zu sehen. Daher gleicht es einem Wunder, dass dieses Exemplar von Bershka noch nicht ausverkauft ist. Bei anderen Shops wie Zara oder Mango sucht man diese Art Modell nämlich längst vergebens. Wer sich die Lederjacke im Vintage-Look noch schnappen möchte, sollte daher schnell sein und nicht allzu lange überlegen.

2. Lederjacke im Blazer-Style

Wem die gängige Lederjacke nicht zusagt, wird den Lederimitat-Blazer von Vila lieben. Denn dieser sieht nicht nur hochwertig aus, er hat auch noch den perfekten Oversize-Schnitt und ist obendrein noch erschwinglich. Kombinieren könnt ihr das braune Hingucker-Modell zu so gut wie jedem Kleidungsstück. Der Blazer lässt sich nämlich sowohl schick als auch lässig stylen.

3. Lederjacke im Biker-Look

Du möchtest doch lieber auf den Klassiker setzen? Kein Problem, denn Only hat in diesem Jahr weiterhin das beliebte Lederjacken-Modell im Biker-Look im Sortiment. Leicht gecroppt, enganliegend, mit Reverskragen und silbernen Details macht das Modell einiges her und schmeichelt zugleich der eigenen Figur. Wem der Fakt nicht gefällt, dass das Modell körperbetont geschnitten ist, kann ganz einfach ein oder zwei Nummern größer nehmen, um so einen Oversize-Look zu kreieren.

4. Lederjacke als Trenchcoat

Trenchcoats sind ein absolutes Must-have in jedem Kleiderschrank. Denn der Klassiker verleiht dem eigenen Outfit direkt einen eleganten Touch. Umso mehr freut es uns, dass es unseren geliebten Mantel nun auch aus Lederimitat gibt. Wie toll und vor allem wie cool er getragen aussehen kann, zeigt uns die Marke Mango mit ihrem Modell, das vor allem durch den schmeichelnden Schnitt und die coolen Bindedetails sofort ins Auge springt. Das Beste daran: Du kannst den Lederimitat-Trenchcoat zu so gut wie allem kombinieren. Für den Matrix-Look empfehlen wir eine schwarze Straight Leg Jeans, einen schwarzen Rollkragenpullover und eine schwarze Sonnenbrille. Wer es nicht allzu dramatisch mag, kann eine helle Jeans und einen lässigen Oversize-Pullover kombinieren.

