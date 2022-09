Dieses Modell gehört in jeden Kleiderschrank

von Eva Carolin Keller Die schwarze Hose ist ein Modeklassiker, der in jeden Kleiderschrank gehört. Das passende Modell zu finden, jedoch gar nicht so einfach. Jetzt hat die Suche ein Ende: Wir zeigen dir die perfekte schwarze Hose, die aus jedem Figurtyp das Beste herausholt.

Es gibt ein paar zeitlose Kleidungsstücke, die einfach in jedem Kleiderschrank einen festen Platz haben sollten. Neben einer knackigen Jeans, dem schlichten weißen T-Shirt und einem klassischen Blazer gehört auch die schwarze Hose dazu.

Spätestens seit Fashionistas und Influencer:innen auf die Capsule Wardrobe setzen – ein Sortiment aus wenigen schlichten Kleidungsstücken, die sich easy miteinander kombinieren lassen – wissen wir, dass eine gut sortierte Garderobe mit hochwertigen Basic-Teilen Fashion-Herzen höher schlagen lässt. Daher ist auch die schwarze Hose ein echtes Essential, an dem du lange Freude haben wirst.

Die perfekte schwarze Hose: Das macht sie aus

Schwarze Hosen gibt es wie Sand am Meer. Genau deshalb ist es auch gar nicht so leicht, das perfekte Modell ausfindig zu machen. Mithilfe dieses kleinen Guides wirst du hoffentlich schnell fündig – und die perfekte schwarze Hose findet Einzug in deinen Kleiderschrank.

1. Der Schnitt

Eine schwarze Hose mit weitem Bein ist ein absoluter Figurschmeichler, denn sie zaubert lange, schlanke Beine und ist dabei super bequem. Achte jedoch darauf, dass die Hosenbeine lang genug sind, also am besten ungefähr mit dem Schuh abschließen, sonst sieht es schnell nach Hochwasser aus.

2. Das Material

Die perfekte schwarze Hose sollte aus einem blickdichten fließenden Stoff gefertigt sein, der angenehm auf der Haut liegt. Hier steht der Wohlfühlfaktor nämlich an erster Stelle. Hosen aus Leinen-Baumwollgemisch sind sehr beliebt – das etwas raue Finish der Naturfasern erscheint lässig und fühlt sich gut an.

3. Die Bundhöhe

Du möchtest ellenlange Beine und eine schlanke Taille? Kein Problem für die perfekte schwarze Hose. Wähle einfach ein Modell, das über einen hohen Bund verfügt und im Nu wirken deine Beine länger und deine gesamte Silhouette schlanker.

Die perfekte schwarze Hose: Dieses Modell ist Modetrend und zeitloses Basic zugleich

Unser Favorit ist die schwarze Hose von Cos. Hier stimmt einfach alles: der lässige, etwas weitere Schnitt, der hohe Bund und der angenehme Stoff aus 100 Prozent recycelbarem Material. Zugegebenermaßen ist der Preis kein Schnapper, allerdings wird dir dieses zeitlose Teil lange Freude bereiten – denn aus der Mode kommen schwarze Hosen definitiv nicht mehr.

Die perfekte schwarze Hose: So kombinierst du den Klassiker

Du bist immer noch nicht zu 100 Prozent überzeugt? Dann lass dich von diesen coolen Outfit-Ideen inspirieren und du wirst sehen – die schwarze Hose ist ein Teil, auf das du nicht mehr verzichten möchtest.

1. Lässiger Freizeit-Look

Die schwarze Hose in Kombination mit einem lässigen weißen T-Shirt und Sneakern oder Sandals gibt ein legeres Go-to-Outfit ab. Mit Sonnenbrille, etwas Schmuck oder einem auffälligeren Gürtel rundest du den Look ab.

2. Business-Chic

Wer hätte es gedacht, auch fürs Büro ist die schwarze Hose ein perfekter Begleiter. Gepaart mit einem klassischen Blazer und eleganten Flats hat der Look Potenzial zum Lieblings-Büro-Outfit.

Fürs Date setzt du auf ein Eyecatcher-Oberteil zur schlichten Hose. Das kann ein buntes Top, eine Bluse oder auch ein lässiges Jeans-Hemd sein. Mit derben Boots wirkt der Look cool, mit High Heels oder Flats femininer – wähle das, was dir gefällt.

