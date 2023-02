von Pia Goward Für den Winter braucht es die richtige Jacke. Wir zeigen dir, wie du sie findest.

Der Winter ist (leider) noch nicht vorbei und hat uns das eine oder andere Mal auch noch Anfang April mit niedrigen Temperaturen überrascht. Damit du für den nächsten Kälteeinbruch auch richtig vorbereitet bist, braucht es natürlich die perfekte Winterjacke. Doch wie findet man die in dem Meer an Angeboten? Wir haben die Antwort! Wir zeigen dir vier Trendjacken, die dich in diesem und im nächsten Winter bestens begleiten werden – und immer leicht zu kombinieren sind.

Das Praktische ist außerdem: Da wir uns bereits auf dem Weg in den Frühling befinden, sind aktuell viele zuvor hochpreisige Jacken teilweise massiv reduziert. Deshalb gibt es keinen besseren Zeitpunkt, sich eine neue Winterjacke auszusuchen, als jetzt!

Diese vier Jacken tragen wir jetzt

1. Klassische Steppjacke

An Klassikern kommt man einfach nicht vorbei. Das wollen wir auch gar nicht, denn eine Steppjacke ist goldwert. Einfach zu kombinieren, wärmend und auch noch leicht, denn viele Winterjacken hängen schwer auf unseren Schultern und sorgen schnell für Verspannungen. Eine gute Steppjacke umhüllt uns stattdessen beinahe schwerelos mit ihrer Wärme. Farblich bist du hier ganz frei und kannst beispielsweise zu bunten Farben greifen. Ein helles Blau macht einen frischen Teint, ein knalliges Pink wie die Trendfarbe 2023 Viva Magenta zeigt die Vorfreude auf den Frühling.

Wer es lieber schlichter mag, darf auch gern auf Basicfarben zurückgreifen: Braun, Grau und Schwarz sind Töne, die leicht zu kombinieren sind und mit fast allen anderen Farben harmonieren. In diesem Jahr sind nach wie vor Wide- oder Straight-Leg-Hosen im Trend und runden zusammen mit ein paar Boots das Outfit ab.

2. Bomberjacken

Sie sind zurück! Nachdem die Bomberjacken einige Jahre eine Pause eingelegt und wir uns von den Styles der 2010er erholt haben, feiern die beliebten Jacken nun ein Comeback. Schließlich sind sie auch sehr praktisch, denn kaum eine Jacke bietet sich so sehr für den Lagenlook an wie eine Bomberjacke. Deshalb macht es auch nichts, wenn sie etwas dünner ist, denn mit einem langärmeligen Baumwollshirt und einem wärmenden Wollpullover darunter machst du alles richtig. Getoppt mit einem oversized Schal wird dir bestimmt nicht kalt – und dabei siehst du auch noch super stylisch aus.

3. Pilotenjacken

Genauso wie die Bomberjacken feiern auch Pilotenjacken ein Revival. Mit ihrem Fellimitat als Innenfutter sorgen sie für genug Wärme, damit du im Winter nicht frieren musst, dabei aber immer stylisch aussiehst. Gepaart mit einer Piloten-Sonnenbrille fängst du den Look von "Top Gun" ein. Doch auch fernab von dem Kultfilm lässt sich die Jacke leicht kombinieren. Unser Tipp: Trage dazu einen Minirock und ein paar Stiefeletten oder Stiefel, die bis zum Knie gehen. Bist du eher ein Hosen-Fan, sind Straight-Leg-Jeans eine gute Alternative. Skinny-Jeans-Freunde können sich übrigens auch freuen, denn deren Pause ist vorbei. Ersetze den Rock einfach durch eine Skinny Jeans und schon hast du ein fertiges Outfit.

4. Faux-Fur-Jacken

Dass nicht immer alles echt sein muss, beweist seit Jahren, ja sogar Jahrzehnten, unterschiedlichstes Faux Fur, also falsches Fell. Dafür müssen keine Tiere leiden, gehäutet und gequält werden. Stattdessen werden die Fasern synthetisch hergestellt. An Wärme büßen wir zum Glück auch nicht ein, denn die Faux-Fur-Jacken können ziemlich gut warmhalten, wenn mal wieder kalte Winde um uns brausen. Aktuell beliebt sind vor allem Jacken mit Shearling, die stark an gelocktes Fell erinnern. Pilotenjacken sind beispielsweise oft damit ausgestattet, aber auch viele andere Jacken, die nicht nur von innen flauschig sind, sondern auch von außen richtig kuschelig aussehen.

