von Rike Andresen Du bist auf der Suche nach dem perfekten Loafer? Dann bist du hier genau richtig! Wir haben die angesagtesten Modelle für dich herausgesucht.



Du trägst am liebsten zeitlose Kleidungsstücke und möchtest dieses Vorhaben nun auch auf deinen Schuhschrank ausweiten? Dann sind die heiß begehrten Loafer genau das Richtige für dich! Mit ihrem schlichten Design und ihrer oftmals hochwertigen Verarbeitung sind sie nämlich die perfekte Ergänzung zu deiner Capsule Wardrobe!

Die perfekten Loafer: Das sind unsere 3 Favoriten

1. Chunky Loafer

Nicht nur die chunky Dad Sneaker haben es uns 2023 erneut angetan, auch die chunky Loafer haben sich mal wieder in unser Herz geschlichen. Denn die edlen Schuhe werden durch die vorhandene Plateausohle stilistisch aufgebrochen und erhalten dadurch einen etwas cooleren Look. Wer jedoch denkt, dass man den Schuh deshalb nur zu T-Shirt und Jeans tragen kann, täuscht sich. Er lässt sich auch hervorragend zum eleganteren Büro-Outfit kombinieren. Mutige Modeliebhaber:innen können zu den Loafer auch weiße oder graue Socken stylen. Blazer, Kleid und Strumpfhose dazu und dein Look steht!

2. Beigefarbene Loafer mit Kettendetails

Du hast bereits ein Paar schwarze Loafer geshoppt und bist nun auf der Suche nach dem perfekten beigefarbenen Gegenstück? Dann ist der Schuh der Marke Gianluca Pisatigarantiert etwas für dich! Der Loafer besteht nämlich aus schilffarbenem Velours und verfügt über aufregende Kettendetails, die mit einem gleichfarbigen Band veredelt wurden. Das Beste daran: Durch seine versteckten, dehnbaren Bändchen gelingt der Einstieg in den Schuh kinderleicht. Dazu passt sich der Schuh durch seine Beschaffenheit hervorragend dem eigenen Fuß an, ohne ihn dabei einzuschnüren.

3. Elegante Loafer aus Leder

Wer in einen klassischen Loafer investieren möchte und sich im Gegenzug dafür ein elegantes Design und eine hochwertige Verarbeitung wünscht, bei dem wird vermutlich der Business-Slipper der Marke Ekonika im Warenkorb landen. Der Schuh überzeugt durch sein schickes Design und seinen hohen Tragekomfort, der durch das hochwertig verarbeitete Leder ermöglicht wird. Zudem ist er ein Allrounder, was das Styling betrifft! Er lässt sich nämlich sowohl zum klassischen Büro-Outfit als auch zum lässigen Freizeit-Look kombinieren.

