Die perfekten schwarzen Sneaker Mit diesen 4 Modellen kommt ihr durch die kalte Jahreszeit

von Julia Koschel Was zeichnet die perfekten schwarzen Sneaker aus? Genau, dass wir sie immer und zu allen Styles tragen können. Wir zeigen euch, welche Modelle sich gerade auch in der kalten Jahreszeit gut eignen.

Die perfekten schwarzen Sneaker bleiben im Sommer wie Winter ein fester Bestandteil unserer Garderobe. Ist es bei euch genauso? Wir haben uns einmal auf die Suche begeben und geschaut, was den perfekten schwarzen Sneaker überhaupt ausmacht und welche passenden Modelle es gibt.

Die perfekten schwarzen Sneaker: Diese Modelle bringen euch durch den Winter

Wenn es nicht gerade stürmt und schneit, greifen wir auch in der kalten Jahreszeit regelmäßig zu Sneakern. Vor allem schwarze Sneaker sind dann perfekt, denn sie passen hervorragend zu den oftmals dunkleren Winteroutfits. Zudem sind sie vielseitig kombinierbar und können sowohl zu entspannten Jeans und Hoodies als auch zu dicken, schwarzen Strumpfhosen und langärmligen Kleidern getragen werden. Mit sogenannten Sohlenwärmern oder einem zweiten Paar Socken bereitet uns die Kälte bis zu einem gewissen Punkt keine Probleme. Nun also her mit den perfekten schwarzen Sneakern. Das sind unsere Favoriten:

1. Gefütterte High-Tops

High-Tops sind im Winter generell eine gute Idee. Die Knöchel bekommen etwas mehr Schutz vor Kälte und auch dickere Socken lassen sich so – bei Bedarf – besser verstecken. Wenn sie dann auch noch gefüttert sind, dürfte dem Einsatz an kalten Tagen nichts im Weg stehen. Die schwarzen Sneaker "Filmore Hi Vansguard" von Vans sind daher perfekt. Zumal sie auch eine Profilsohle besitzen und das Wildleder widerstandsfähig ist und gut vor Nässe schützt.

2. Kunstleder-Sneaker von Puma

Das Modell "Smash V2 L" von Puma ist der perfekte Sneaker für kalte Tage, wenn nicht gerade Matsch oder Schnee liegt. Dank des Kunstleders seid ihr bis auf Weiteres vor Wind und Wetter geschützt. Die klassische Form und der All-Black-Look der Schuhe machen sie zu einem Allrounder – vom Jeansoutfit bis zum dunklen (Maxi-)Kleid ist er vielseitig kombinierbar.

Puma: "Smash V2 L" Sneaker / unisex / Kunstleder

3. "Paired PH Warm Sneaker High" von Buffalo über H&M

Die veganen High-Top-Sneaker "Paired PH Warm Sneaker High" von Buffalo sind bestens geeignet für einen coolen Winterlook. Neben der Nubukleder-Optik überzeugen vor allem die herausnehmbare Memory Foam-Innensohle und das weiche Pelzfutter. Die fünf Zentimeter hohe Plateausohle sorgt dabei für einen zusätzlichen Trendbooster.

H&M: "Paired PH Warm Sneaker High" von Buffalo

4. Plateau-Sneaker von Vans

Mit einem Plateau steht ihr locker über den Dingen – auch im Winter über der Kälte. Die Plateau-Sneaker "SK8-Hi Platform 2" von Vans machen sich perfekt im Winter wie im Sommer. Denn sie verleihen euren Outfits – egal, ob Jeans, Kleid oder Rock – immer einen coolen Anstrich. Im Winter kann ein wenig mehr Abstand zum kalten Boden sicher nicht schaden und in der High-Top-Variante sind auch eure Knöchel gut geschützt. In der "normalen" Variante hat das Modell die berühmte Waffel-Sohle. Für den Winter gibt es eine spezielle Variante, den sogenannten "SK8-Hi Stacked" mit einem speziellen Anti-Rutsch-Profil. Der Sneaker ist perfekt für das Winterwetter, denn er ist dank der Textilkombination aus Leder und Kunststoff wasserabweisend.

Vans »SK8-Hi Platform 2.0« Plateausneaker

