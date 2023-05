Mode

Die schönsten Looks der Met Gala 2023 in New York

Met Gala 2023 Die schönsten Looks des Fashion-Events in New York

Die Met Gala in New York ist DAS Mega-Event für alle Stars und Fashion-Begeisterte – und mit dem diesjährigen Motto "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty” wird posthum einer der einflussreichsten Designer der Welt geehrt. BRIGITTE zeigt dir hier die aufregendsten Outfits aus dem Metropolitan Museum of Art.

1 von 30 Zurück Weiter Zurück Weiter Jennifer Lopez bringt Old-Hollywood-Glamour auf den Red Carpet der Met Gala. Mit den typischen schwarzen Handschuhen und der klassischen Chanel-Kamelie um den Hals ehrt sie den verstorbenen Designer Karl Lagerfeld. Dabei ist jedoch auch das farbige Wechselspiel ihrer Robe von Ralph Lauren ein Hingucker: Rosafarbene und schwarze Seide tänzeln um ihre Kurven. Mehr

Brigitte