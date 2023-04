von Linda Shllaku Die Jacke ist ausgewählt — das Schuhwerk noch nicht? Diese narrensicheren Styling-Kombinationen sichern euch garantiert jedes Outfit.

Die ersten Knospen sprießen aus dem Boden — lauschige 16 Grad und ein sonniger Himmel erhellen das Gemüt! Dabei war es doch vor einigen Tagen noch eisig kalt? ... Nein, wir wollen jetzt nicht zäh über das Wetter philosophieren — sondern Fashion-Tacheles reden. Denn: Der Frühling ist da und kam wieder einmal plötzlich. Was macht man nun mit seinem liebsten Wintermantel und den Boots, in welchen man derweil glüht wie Holzkohlen? Na, auf neue und sichere Kombinationen aus Übergangsjacken und leichtem Schuhwerk vertrauen.

1. Bomberjacke und Turnschuhe

Tagsüber kann es im Frühling wärmer sein als am Abend — da weht meist doch ein leichtes Lüftchen. Eine dünne, gering gefütterte Bomberjacke ist daher eine gute Wahl, um den Körper modisch warmzuhalten, aber nicht zu überhitzen. Das zeitlose Design der kurz geschnittenen, voluminösen Fliegerjacke ist derzeit besonders begehrt. Vor allem in Stoffen wie Baumwolle, Kreppstoff oder Filz. Gerade geschnitten, erinnern die Jacken an den Stil der Skandinavier:innen, welche diese schlichte Ästhetik bevorzugen. Mit einem coolen Sportschuh kombiniert, wirkt der Look athletisch und casual zugleich. Bequeme Laufschuhe mit Dämpfung, Basketball-Schuhe mit praktischer Knöchelstütze und weiße Tennis-Sneaker sind in der Kombination sehr umschwärmt.

Der legere Mix aus Bomberjacke und Sneaker sieht vor allem zu lässigen Looks hervorragend aus. Eine weite Mom-Jeans zum weißen T-Shirt, eine kurze Radlerhose zum weißen Hemd oder ein entspannter Maxirock im Crochet-Stil zur bunten Bluse machen das Outdoor-Duo komplett.

2. Lederjacke und Ballerinas

Die Übergangszeit ohne derbe Lederjacke und filigrane Ballerinas überbrücken? Nein danke, der Kontrast macht Laune! Die harte, maskuline Optik der Lederjacke kann durch die zarten, femininen Ballerinas ausgeglichen werden. Der Stilbruch wirkt nicht nur spannend, sondern bietet auch die perfekte Balance zwischen Komfort und Design. Dabei erstreckt sich das Sortiment von speziellen Motorradjacken mit gepolsterten Schultern, zum formellen bis eleganten Lederblazer, bis hin zum Blousonschnitt. Die Ballerinas kommen in diversen Designs: Vom Slingback-Modell bis zur Schnürrung, zum Satin-Einsatz oder Blockmodell. Erlaubt ist, was gefällt.

Vor allem feminine Looks lassen sich gut mit den beiden Pieces kombinieren. Ein Maxikleid mit Blüten oder aus besonders leichten Stoffe wie Chiffon oder Seide (Stichwort: Silk-Dress!) wirken zu Lederjacke und Ballerinas wie direkt aus Paris. Aber auch gestreifte Skorts, Karottenhose und leichte Blusen mit Ballon- oder Puffärmeln machen das Outfit zum Hingucker.

3. Trenchcoat und Sandalette

Beide sind zeitlos und vielleicht unkonventionell zu kombinieren, aber deshalb gerade auch so genial. Während man sich mit dem leichten Trenchcoat bedeckt hält, offenbart die Sandalette bereits unseren frühlingshaften Nagellack. Besonders schön wirkt die Kombination aus Statement-Sandalette mit Riemchen, oder Plateau- und Keilabsatz zu einem hellen, beigefarbenen Mantel. Aber auch Espadrilles-Modelle ergänzen den Trenchcoat perfekt. Frühlingshafte Leichtigkeit als auch Business-Comfort sind hier ideal kombiniert.

Business as usual: Feine Kleidungsstücke wie Hemd- oder Etuikleid geben dem Trenchcoat eine passende, aber dennoch frühlingshafte Basis. Stoffshorts und ein T-Shirt mit verrücktem Aufdruck brechen hingegen die Strenge und verleihen dem Trench-Look aufregende Simplizität. Mit Maxijeansrock und geripptem Top bekommt der Look einen Hauch von Y2K.