Diese 3 Accessoires lassen jeden Look hochwertiger aussehen

Style-Upgrade in Sekunden

Eigentlich bist du mit deinem Look zufrieden, willst ihn aber hochwertiger aussehen lassen? Kein Problem, diese drei Accessoires geben jedem Outfit ein elegantes Upgrade – in wenigen Sekunden.

Für viele reicht das Geld nicht für neue Klamotten, andere wollen nachhaltiger Leben oder noch besser, man ist mit dem zufrieden, was man bereits im Schrank hängen hat. Trotzdem gerät man bei den stylischen Streetstyle-Bildern aus Paris manchmal unter Zugzwang, dabei lassen sich einige der edlen Looks innerhalb von Sekunden nachstylen. Was man dafür benötigt? Vor allem drei Accessoires werten jedes Outfit auf.

3 Accessoires, die du lieben wirst

Der französische Klassiker

Hand auf's Herz: Wollen wir nicht alle aussehen wie die französischen It-Girls? Ihr Stil ist immer elegant, wirkt aber niemals gewollt, sondern eher spontan kombiniert. Ein Piece, das nicht zuletzt durch die Serie "Emily in Paris" einem neuen Hype unterliegt, ist dabei ganz entscheidend: das Barett. Die leicht schräg getragene Kopfbedeckung lässt an intellektuelle Künstler, Cafés, Croissants und spannende Gespräche denken – also perfekt, um etwas Abwechslung in die Alltagsgarderobe zu bringen.

2000er-Trend mit großem Potenzial

In den 2000er-Jahren haben wir Bauchketten hoch und runtergetragen. Richtig elegant sah das nicht immer aus. Trägt man sie allerdings nicht zu einer tief sitzenden Hüfthose, sondern vielmehr als doppelt gebundenen Taillengürtel, sieht die Sache schon ganz anders aus. Besonders stylisch wird es, wenn man XL-Blazer mit Taillenkette kombiniert. So zauberst du dir eine schmeichelnde Silhouette und das Outfit erinnert an Kreationen aus dem Hause Chanel.

Zeitlos elegant

Ein richtiger Evergreen, wenn es um schicke Luxuslooks geht, sind Lederhandschuhe. Kaum ein Accessoire konnte sich so lang in der Modeszene behaupten wie sie. Gerade in den Wintermonaten erfüllen die edlen Stücke nicht nur einen modischen Zweck, sie halten unsere Hände zusätzlich warm.

Nicht nur Influencerin Caro Daur hat Lederhandschuhe wieder für sich entdeckt, wir sind ebenfalls große Fans. Und wer aus ethischen Gründen auf Leder verzichten möchte, der findet mittlerweile auch zahlreiche Modelle aus Kunstleder.

