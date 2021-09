Diese Blusen werden wir im Herbst rauf und runter tragen

von Rike Andresen

Egal ob zur Hose, Rock oder als Kleid – Blusen sind vielseitig einsetzbar und daher ein absolutes Must-have in jedem Kleiderschrank. Wir zeigen dir die neuesten Trends und Schnitte für den Herbst, die in deiner Garderobe auf keinen Fall fehlen dürfen.

Gepuffte Ärmel: Wir betonen unsere Schultern

Wie die Scandi-Girls bei der diesjährigen Copenhagen Fashion Week gezeigt haben, sind starke Schulterpartien der Trend für die kommende Saison. Und dafür eignen sich hervorragend Blusen mit gepufften Ärmeln. Mode-Bloggerin Xenia Adonts macht es vor – zur Bluse kombiniert sie einen Maxi-Rock mit Beinschlitz. Hochgeschnittene Stiefel machen den Look herbsttauglich. Wem das Outfit doch etwas zu luftig ist, der kann anstatt eines Rocks auch eine lässige Denim-Jeans oder eine Culotte mit coolen Sneakern kombinieren.

Eine schöne Auswahl an Blusen mit Puffärmel haben wir hier für dich zusammengestellt.

An Oversize-Blusen kommen wir diesen Herbst nicht vorbei

Mittlerweile ein echter Klassiker im Kleiderschrank: Unsere geliebte Oversize-Bluse, die auch von Stars wie Meghan Markle gerne getragen wird. Denn die lässige Bluse kann je nach Jahreszeit entsprechend gestylt werden. Im Herbst tragen wir die Oversize-Bluse am liebsten zur Baggy- oder Mom-Jeans und kombinieren dazu entweder Chunky Boots oder Sneaker. Coole Accessoires dazu und der Look ist perfekt!

Auf den Geschmack gekommen? Hier haben wir zahlreiche ausgewählte Oversize-Blusen für dich ausgesucht.

Seiden- und Satinblusen bringen Eleganz in unsere Herbstgarderobe

Wer es etwas femininer und eleganter mag, der kann in diesem Herbst zu Blusen aus Seide oder Satin greifen. Der Stoff ist um einiges weicher als herkömmlicher Blusenstoff und passt sich perfekt der eigenen Silhouette an. Das macht die Bluse nicht nur unglaublich gemütlich, durch ihren Glanz wertet sie auch jedes noch so schlichte Outfit auf und lässt dich dabei einfach nur stylish aussehen. Am liebsten kombinieren wir die Seiden- und Satinbluse zu einer Marlene Hose, wie es auch Fashion-Bloggerin Verona Prechtl mit ihrem Monochrome-Look in Lila zeigt.

Viele edle Seiden- und Satinblusen findest du hier.

Last but not least: Gecroppte Blusen

Nachdem bereits seit dem Sommer gecroppte Blazer im Handel erhältlich sind, ziehen die Designer nun auch mit gecroppten Blusen nach. Und die lassen sich besonders gut zu Maxi-Röcken oder Highwaist-Hosen kombinieren. Daran orientiert sich auch Mode-Bloggerin Isabel Campos, die in ihrem Look gleich drei Trends miteinander kombiniert. Zu einer Statement-Hose im Zebra-Print wählt sie eine gecroppte Bluse in Satinoptik und kreiert damit einen coolen Hingucker-Look.

