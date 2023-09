Anmutig in Nachtblau und all seinen Nuancen. Dagmar Wöhrl wählt einen eleganten Look mit hohem Kragen und großer Schleife. Ihre transparente Schürze besticht vor allem durch dreidimensionale Blüten-Applikationen und drapierte Perlen. Silberner Schmuck um den Hals und um die Handgelenke stehlen dem schönen Dirndl nicht die Show. Mehr