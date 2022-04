von Emely Mielke

Von Häkeltaschen über geflochtene Kleider bis hin zu Sandalen in Kordel-Optik – Accessoires und Kleidung im DIY-Stil sind diese Saison wieder total angesagt. Wir zeigen, mit welchen Möglichkeiten du dem Trend nachgehen kannst.

Dass selbst teure Designertaschen jetzt aussehen wie selbstgemacht, ist dem einen oder anderen vielleicht schon aufgefallen. Aber auch bei der Kleidung wird diese Saison vermehrt auf Naturmaterialien und handwerkliche Methoden zurückgegriffen. Vor allem das französische Label Chloé zeigt, in welchen Variationen der 70er-Jahre–Boho-Stil aufgegriffen werden kann. Unsere Lieblings-Kombis zeigen wir euch hier!

Chloe PO S22 025 © Imaxtree

Trendsetter Taschen & Schuhe: gehäkelt, geflochten oder geknöpft

Geknüpfte oder gehäkelte Taschen sind uns schon häufiger begegnet. Aber diese Saison tauchen sie abwechslungsreicher und farbenfroher denn je auf. Auch Sandalen kommen im DIY-Style daher. Und das Beste: Mit ein bisschen handwerklichem Geschick könnt ihr euch total umweltfreundlich sogar selbst an die Gestaltung eines solchen It-Pieces trauen. Ein individuelles Ergebnis ist dabei auf jeden Fall garantiert und so oder so seid ihr mit der Gestaltung voll im Trend!

Chloe Bag PO S22 09 © Imaxtree

Statement-Schmuck im DIY-Look

Auch in Sachen Schmuck gibt es mittlerweile unzählige Varianten, um dem Fashion-Trend nachzugehen. Mit anderen Naturmaterialien wie Steinen und Muscheln wird der Statement-Look gleichzeitig ausgefallen und stylisch. Geknöpfte und netzartige Elemente sorgen für einen maritimen Hauch und wecken Urlaubsgefühle.

Dress it up

Ob als Zweiteiler, Rock oder Kleid – der DIY-Look lässt sich für so gut wie jedes Kleidungsstück finden. Dabei müssen es nicht immer nur Erdtöne sein, auch farbige Teile machen sich gut in dem selbst gemachten Stil. Auch in Kombination mit anderen Materialien macht der Boho-Trend einiges her. Je nach Anlass eignet sich der Fashion-Trend sowohl für legere Anlässe, extravagante Outfits als auch für ausgelassene Beach-Tage.