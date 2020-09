An diesem Taschentrend kommst du im Herbst nicht vorbei

Doctor Bags An diesem Taschentrend kommst du im Herbst nicht vorbei

Nach Mikro und Slouchy kommt jetzt die Doctor Bag. Richtig gehört: Die neuen Taschenmodelle, die von der Form her an geräumige Arztkoffer erinnern, baumeln jetzt dekorativ an den Handgelenken der Fashionistas. Bei uns erfährst du alles zum It-Piece der Stunde.

Dieser Trend ist gekommen, um zu bleiben: Waren Mini-, Maxi-, oder Slouchy-Bags nur Fashion-Eintagsfliegen, haben die Doctor Bags das Potential zum wahren Taschen-Klassiker. Warum? Das erklären wir hier:

Doctor Bags – das It-Piece der Influencer

Die Doctor Bag verdankt ihren Namen der optischen Ähnlichkeit zum Arztkoffer. So kommen die Taschen sehr kompakt und meist mit praktischem Klappverschluss daher. Die eckige Form sieht nicht nur super edel aus, sondern sorgt auch dafür, dass die angesagten Taschen jede Menge Platz für all unsere Habseligkeiten bieten. Eine Win-Win-Situation!

Aus festem, strapazierbarem Leder gefertigt macht die Doctor Bag einiges im Alltag mit und behält dabei garantiert ihre Form. Das macht aus dem Trendteil ein wahres Investment-Piece, denn bei der richtigen Pflege begleitet die Tasche ihre Trägerin ein Leben lang.

So stylt ihr die Doctor Bag

Da der neue Taschen-Liebling von Haus aus sehr klassisch daherkommt, verträgt er sich nicht besonders gut mit ultra-modernen, urbanen Looks. Besser sind reduzierte, zeitlose Outfits. Auch ist die Doctor Bag im Gegensatz zu anderen It-Accessoires kein Eyecatcher, sondern unterstützt einen Look eher unauffällig als Neben-Akteur. Deshalb raten wir zu gedeckten Farben in creme, braun, grau, weinrot oder schwarz, die du vielseitig stylen kannst und sich harmonisch in dein Outfit eingliedern. Außerdem lässt sich die Doctor Bag damit perfekt zu all unseren Herbst-Looks kombinieren!

Tipp: Durch Größe und Form ist die Doctor Bag prädestiniert für den Büro-Alltag. Wir können uns die neu-alten Taschenformen perfekt zum Pencil Skirt oder Power Suit vorstellen. Aber auch zum All-Time-Favorit-Look Jeans und Oversize-Hemd macht sich die Doctor Bag perfekt. Also: Auf was wartet ihr noch? Shopping frei für die neue It-Bag!