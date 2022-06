Dr. Jill Biden Sie schafft es auf das Cover der Harper's Bazaar

Nicht nur in der politischen Szene erregt sie Aufmerksamkeit: Dr. Jill Biden, die nun seit anderthalb Jahren den Titel der First Lady von Amerika trägt, fällt trotz schweren Zeiten auch modisch auf. So ziert sie nun das Cover des Modemagazins Harper's Bazaar.

Mit ihrem beeindruckenden Lebenslauf, guten Inhalten und einer sympathischen Ausstrahlung begeistert Jill Biden, 70, nicht nur die Amerikaner:innen, sondern die ganze Welt. Nun ziert sie das Cover des amerikanischen Hochglanzmagazins Harper's Bazaar – und das gleich in doppelter Ausführung.

Dr. Jill Biden: Gleich zwei Cover für sie

Das erste Cover zeigt die Englischlehrerin in einem dunkelblauen Kostüm von Ralph Lauren. An ihrer Hand und an ihren Ohren funkelt edler Perlenschmuck von Tiffany & Co. Jill blickt dabei lachend in die Kamera. So kennt man die First Lady: sympathisch, stark und mit einer beruhigenden Ausstrahlung.

Das zweite Cover hingegen zeigt Jill in einem ganz anderen, bodenständigeren Setting. Aufgenommen in Philadelphia, ihrer Heimatstadt, steht sie umringt von Menschen in einer Bar. Dabei trägt sie ein lässiges Sportshirt und einen Blazer – ebenfalls von Ralph Lauren. Bei ihrem Schmuck handelt es sich um Kreationen von Jennifer Fisher. Ein Foto mit einer ganz klaren Message: "Ich bin eine von euch! ".

Anerkennende Worte für Jill Biden

Doch nicht nur die Bilder sprechen für sich. Das Interview startet mit starken und klaren Worten. "Eine Pandemie. Ein Krieg. Ein Land am Bruchpunkt. Dr. Jill Biden hat sich all dem mit der Anmut und Überzeugung gestellt, die sie ihr ganzes Leben lang geleitet haben.", schreibt Autorin Mattie Khan über die Ehefrau von Joe Biden, 79. Im Interview spricht Jill Biden nicht nur über die Herausforderungen der ersten 18 Monaten an der Seite des Präsidenten, sondern auch über private Themen, wie ihre schwierige erste Ehe.

Fotografiert wurden Cover und die Bilderstrecke von Künstlerin und Fotografin Cass Bird, 48, die bereits Stars wie Jake Gyllenhaal, 41, und Amanda Gorman, 24, ablichtete. Auch sie hat anerkennende Worte für Jill Biden über. "Eine First Lady, die ihren Job nicht aufgegeben hat. Eine Lehrerin am Community College. Jill Biden ist eine großartige Frau.", schreibt sie zu dem Cover.

Nicht das erste Cover der First Lady

Bereits im Sommer 2021, wenige Monate nachdem ihr Mann Joe das Amt des Präsidenten übernimmt, ziert Jill das Cover der amerikanischen Vogue. Im dunkelblauen Blumenkleid posiert sie auf dem Balkon des weißen Hauses. Eine Ehre, die bereits Michelle Obama, 58, zuteil wurde. Auf Melania Trump, 52, hingegen wurde als Covermodel verzichtet.

Dieser Artikel erschien ursprünglich auf gala.de.