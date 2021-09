Elon Musk gehört dank Paypal, SpaceX und Tesla zu den erfolgreichsten Unternehmern der Welt. Doch er ist nicht der einzige Star im Hause Musk. Seine Mutter Maye Musk ist 73 Jahre alt und zählt zu den erfolgreichsten Models.

Topmodel mit 73? Jaa, das geht! Maye Musk gehört zu den gefragtesten Models der aktuellen Zeit. Die dreifache Mutter und zehnfache (!) Großmutter begeistert durch Klasse, Disziplin und einer natürlichen Schönheit, von der sich viele Hollywood-Diven eine Scheibe abschneiden könnten.

Maye Musk: Das älteste Cover-Girl der Geschichte

Wer in den USA zum Gesicht der Beauty-Brand "Cover Girl" ernannt wird, steigt automatisch in den Model-Olymp auf. Als die US-Brand 2017 die damals 69-Jährige zu ihrem neuen Gesicht ernannte, wurde sie - nach bereits fünf Jahrzehnten in der Model-Branche– schlagartig zur einer regelrechten Ikone. "Maye Musk ist nicht nur eine zeitlose Schönheit, sie ist auch eine Visionärin, die den Weg für so viele, die nicht den typischen Schönheitsidealen entsprechen, aber dennoch in jeder Hinsicht wunderschön sind, geebnet hat", schreibt die damalige Senior Vice Präsidentin von Cover Girl, UkonwaOjo.



Liebling der High-Fashion-Szene

Auch weitere High-Fashion-Brands und Hochglanzmagazine sind begeistert von der 73-Jährigen und buchen sie regelmäßig für Covershootings und Editorials. Dabei steht sie ihren jüngeren Kolleg:innen in nichts nach. Musk begeistert durch zeitlose Eleganz, Natürlichkeit und wahre Klasse.

Neustes Standbein: Beauty-Influencerin

Doch Musk belässt es nicht beim Modeln. Sie nutzt ihre Reichweite von einer knappen halben Millionen Follower:innen regelmäßig für Kooperation. Was Musk vorstellt, wird verkauft. Verständlich! Die sympathische Grauhaarige vermittelt einem das erfrischende Gefühl, dass natürliches Altern toll ist, dass graue Haare sexy sind und Falten etwas, auf das man stolz sein sollte. Richtig so! Ein Schönheitsbild, das in Hollywood leider immer mehr verschwindet. Ihre Follower:innen sind begeistert und stürzen sich auf alle Produkte, die das Model verwendet, um seine natürliche Schönheit zu unterstreichen.

Verwendete Quellen: instagram.com