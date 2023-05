von Linda Shllaku Emilia Schüle hat sich als Schauspielerin mittlerweile international einen Namen gemacht, besucht Preis-Verleihungen als auch Gala-Veranstaltungen. Die schöne Brünette glänzt tadellos — überzeugt aufregend, nie langweilig. Drei ihrer Stil-Lektionen schauen wir uns jetzt von ihr ab.

Auf roten Teppichen zeigt sich Emilia Schüle glamourös, fast schon avantgardistisch konzipiert sie ihre Looks. Wählt moderne Elemente wie akzentuierte Crop-Tops oder Latex-Handschuhe und kombiniert sie mit romantischen, verträumten Spitzen-Elementen. Der Mix der verschiedenen Elemente wirkt aufregend, aber nicht gekünstelt. Der Mut zu neuen Kombinationen zeichnet sie aus und lässt sie zur Stil-Ikone avancieren. Drei ihrer modischen Entscheidungen machen ihren Stil dabei besonders.

Emilia Schüle: 1. Die langen Handschuhe

Accessoires machen auch aus schlichten Looks wahre Hingucker. Diesem Gesetz ist sich auch Emilia Schüle bewusst, die ihre Outfits auf roten Teppichen gerne einmal mit Handschuhen vollendet. Sie verleihen dem Gesamtbild eine gewisse Raffinesse und werten das Erscheinungsbild auf. Lange Handschuhe erinnern aber auch an vergangene Zeiten, verbreiten damit einen Hauch von Nostalgie und Vintage-Flair. Aufregend wirkt vor allem das Spiel mit den Materialien: Während Leder-Modelle edgy wirken, verleiht ein Spitzen-Handschuh dem Look eine gewisse Romantik. Indes man sich mit Latex vermeintlich im Fetisch-Bereich bewegt, wirkt das glänzende Material vor allem in der Kombination mit klassischen Elemente elegant, wie die Schauspielerin unter Beweis stellt. Hierzu zählen Jumpsuit oder das bodenlange Seidenkleid als Basis.

Emilia Schüle: Handschuhe gehören mit in ihr Accessoire-Portfolio © Isa Foltin / Getty Images

2. Der auffällige Farbtupfer

Mut zur Farbe! Aber durch einen Akzent. Ob Schuhe oder Tasche (oder wie wir jetzt wissen: Handschuhe), diese Details machen in bunten Nuancen den Unterschied. Das raffinierte Statement sorgt dafür, dass das schlicht ausgewählte Outfit auffällt und nachhaltig im Gedächtnis bleibt — durch gewisse Farbakkorde eventuell sogar seinen Feinschliff erhält. Starke Kontraste bieten darüber hinaus auch einen visuellen Gegensatz, der dazu anhält, über das Outfit nachzudenken.

Farbakzent? Gerne! Emilia Schüle realisiert diesen mit ihren Schuhen. © Daniele Venturelli / Getty Images

3. Das Spiel mit der Spitze

Tiefe, Dimension und Romantik! Der fein gewebte Stoff mit floralen Elementen erinnert an die 20er Jahre, wird von Emilia Schüle aber auch noch heute in den Mode-Olymp gehoben. In den goldenen Zwanzigern versprach der Einsatz von Spitze, Sinnlichkeit und Verführung — kein Wunder, dass sie heute vor allem auch im Unterwäsche-Segment zum Einsatz kommt. Emilia selbst verwendet Spitze modern. Mal in Form eines freizügigen Zweiteilers oder als aufregende Strumpfhose zur kurzen Shorts. Sie wählt die modischen Stücke mit Bedacht, kombiniert sie dann zu moderneren Komponenten — so wirkt ihr Look niemals gediegen oder altertümlich, sondern vielmehr immer mit etwas ihres aufbrausenden Mode-Esprits verliehen.

© Victor Boyko / Getty Images