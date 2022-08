Fashion-Horoskop : Der Style für das Sternzeichen Jungfrau

von Carolin Gelb Sternzeichen können nicht nur viel über den Charakter und die Gefühlswelt eines Menschen aussagen, wir werfen einen Blick in die Sterne und verraten dir, was in Sachen Styling laut Horoskop zum Sternzeichen Jungfrau passt.

Egal ob wir nun fest an Sternzeichen glauben und davon überzeugt sind oder nur spaßeshalber gelegentlich unser Horoskop lesen – dass gewisse Charaktereigenschaften, Stärken und Schwächen unseres Sternzeichens zutreffen, können wir nicht verneinen. Umso mehr lohnt es sich, einen Blick in sein Fashion-Horoskop zu werfen, um rauszufinden, welche Pieces unser Sternzeichen auszeichnen und am besten passen. Diesen Monat an der Reihe: die Jungfrau.

Eigenschaften der Jungfrau

Jungfrauen lieben Struktur und gehen selten Risiken ein. Sie verlassen sich auf ihren Verstand und denken genau nach, bevor sie handeln. Jungfrau-Geborene sind selten unpünktlich, halten sich an Absprachen und sind oft praktisch veranlagt. Sie lassen lieber Taten statt Worte sprechen. All diese Eigenschaften machen sich auch in ihrem Kaufverhalten bemerkbar und spiegeln sich in den Looks der Jungfrauen wider.

Welcher Modestil passt zur Jungfrau?

Nicht nur im Alltag sind Jungfrauen strukturiert und pflichtbewusst, auch in der Mode wissen sie ganz genau, was sie wollen und was ihnen steht. Gerade beim Styling setzt das Sternzeichen auf Perfektion und trägt am liebsten bewährte Klassiker.

Im Kleiderschrank der Jungfrau finden sich zeitlose Basics und klassische Teile, die unkompliziert miteinander kombiniert werden können, wieder. Das Sternzeichen setzt meist auf reduzierte, neutrale Farben. Schwarz, Weiß, Grau und Beige dominieren die Looks. Cleane Schnitte und unaufdringliche Töne sind perfekt für Jungfrauen.

Must-haves für die Garderobe der Jungfrauen

Die Lieblingsteile der Jungfrauen sind Basics. Ein schlichtes T-Shirt in Weiß oder Schwarz kombiniert das Sternzeichen unaufdringlich und trotzdem stylisch mit Blazer oder Trenchcoat. Modemädels mit dem Sternzeichen Jungfrau lieben hochwertige Materialien wie Seide, Kaschmir und Leder und geben dafür gerne auch mehr Geld aus.



Schnelllebige Trendteile und Schnickschnack sind so gar nichts für Jungfrauen. Von Spontankäufen hält das Sternzeichen nichts. Investitionen werden lange durchdacht und müssen hundertprozentig passen. Dann fällt die Wahl meistens auf Designertaschen, Seidenschals, Armbanduhren und schicken Schmuck. Auch eine Sonnenbrille mit Label landet schon mal im Warenkorb der Jungfrau. Diese Teile werten schlichte Basic-Looks auf und schaffen Hingucker im Outfit.

Das Credo der Jungfrauen: Man muss den Modeteilen nicht ansehen wie teuer sie waren. Jungfrau-Geborene beschäftigen sich gerne mit der Mode, die sie tragen, und gehen der Herkunft auf den Grund. Anstatt viele Fast-Fashion-Pieces zu kaufen, investieren sie lieber in ein hochwertiges Teil. Und diese Herangehensweise passt perfekt zu ihrem klassisch-weiblichen Stil.