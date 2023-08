Fashion-Horoskop: Der Style für das Sternzeichen Löwe

von Linda Shllaku Leidenschaft und Ausdruck, der feurige Löwe weiß ganz genau, was er will — auch mit seinen modischen Entscheidungen. Mit diesen Tricks wird der Löwe definitiv zum Fashion-Mittelpunkt.

Wie tickt das Sternzeichen Löwe?

Der Löwe wird gerne zum Mittelpunkt des Geschehens und lässt sich von seiner Außenwelt mit Worten liebkosen und bestaunen. Lobende Worte und positives Feedback bringen ihn so richtig zum Strahlen und seine starke Aura zum Glühen. Dabei braucht er das gar nicht, sein Selbstbewusstsein langt meistens für zwei. Aber Löwen sind nicht nur beliebt und charismatisch, sie sind auch kreativ, drücken sich gerne musikalisch oder künstlerisch aus — wie beispielsweise in der Mode.

Stil-Check: Bitte in der Mitte bleiben

Und damit ist nicht langweilig und unauffällig gemeint. Der Look eines Löwen darf so viel Präsenz haben, dass er zu Tag als auch zu Nacht im Mittelpunkt des Geschehens bleibt. Schwere Stoffe wie Leder und aufregende Texturen wie Pailletten sind beim Löwen genauso gerne gesehen wie bunte, leuchtende Knallfarben. Gerne probieren sie neue Trends aus – sind meist auch Vorreiter in dem, was andere nur wenige Wochen nach ihnen auf der Straße tragen — aber da sind Löwen sowieso schon dem nächsten Trend auf den Fersen.

Must-haves: Diese Stil-Entscheidungen bereiten dem Löwen besondere Freude

Dramatische Party-Looks: Er trägt auf Veranstaltungen gerne das kleine Schwarze, allerdings ist ihm das pur, viel zu langweilig. Er stellt es mit einem Twist an: Bringt Applikationen mit dreidimensionaler Blüte ins Spiel, Volants oder aufregende Cut-Outs. Ausgestellte Silhouetten wie eine romantische A-Linie, prominente Schulterpolster oder Puffärmel nehmen mehr Raum ein und schummeln sich als einzelne Details in seine Abend-Looks.

Langweiliger Alltags-Look? Die richtige Kombination

Natürlich darf es im Alltag eines Löwen auch entspannt zugehen. Wer wirft sich schon immer gerne aufwendig und lange in Schale, wenn es nur mal eben in die Stadt für einen Kaffee geht? Das findet auch ein Löwe. Aus diesem Grund fallen seine Basics zum "eben einmal Drüberwerfen" einfach etwas extravaganter aus. Die Yoga-Hose verfügt über einen kleinen Cut-Out, das T-Shirt wie bei Dua Lipa über einen Print. Eine kunterbunte Designer-Tasche dazu, fertig ist der Look!

Mutige Accessoires: Zierliche Ohrringe muss man gar nicht erst tragen. So oder so ähnlich lautet die Devise von Löwen. Plakativer Schmuck, wie metallische Statement-Ohrringe in XXL-Größe, Ketten-Layering und Schmuck in verspielter Candy-Optik heben sich von ruhigen Elementen ab und machen so selbst schlichte Basic-Looks (die der Löwe natürlich nicht kennt) zum starken Hingucker. Aber auch als Applikation an Kleid oder Hose finden Gold und Silber bei ihm ein Plätzchen.



Feurig-schön, die Farbe Rot! Sie steht für Energie, Leidenschaft und Wärme. Eben genau das, was ein Löwe in freier Wildbahn auch verkörpert. Wählt das Sternzeichen also etwas in der flammenden Nuance, erhält er einen extra Mood-Boost! Aber auch die Singalwirkung ist nicht zu unterschätzen. Wer nicht komplett auf die alarmierende Farbe setzen mag, wählt nur ein Piece in Rot. Wie wäre es mit roten Stilettos oder einer Statement-Handtasche in feurigem Rot?