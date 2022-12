Fashion-Horoskop: Der Style für das Sternzeichen Schütze

von Linda Shllaku Schützen aufgepasst: Hier kommt euer modisches Kosmogramm, das verrät, wie ihr eure inneren Attribute von Optimismus und Lebensfreude so in eure Kleiderschränke integriert, dass ihr von Innen und Außen absolut im Fashion-Einklang seid.

Wie tickt das Sternzeichen Schütze?

Sie lachen, sie strahlen, sie sind unglaublich optimistisch! Menschen, die zwischen dem 23. November und 21. Dezember geboren worden sind, stehen unter dem Einfluss des Sternzeichens Schütze. Das Feuerzeichen schreitet nicht nur fröhlich, aktiv und dynamisch durchs Leben, sondern geht auch mit gutem Beispiel voran. In der Kommunikation sind Schützen offen und aufrichtig und halten mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg. Mit ihrer extrovertierten Art sind sie auf Partys definitiv der Mittelpunkt des Geschehens. Modisch, sieht es anders aus.

Stil-Check: Praktisch und bequem

Schützen lieben das Abenteuer. Und das muss sich natürlich auch in ihrer Kleidung widerspiegeln! Unbequeme, hohe Schuhe und enge Kleider? Nicht mit ihnen. Stattdessen wählen Schütze-Geborene legere, sportliche Teile. Hoodies, T-Shirts oder Skinny Jeans und Leggings bieten ihnen genügend Bewegungsfreiheit. Aber sie lieben auch aktuelle Trends: von der Fallschirm- zur Strickhose, je weiter und weicher der Stoff, desto besser.

Must-haves: Die sind für Schützen ein Fest

Darf es etwas Logo sein? Prints sind alles, aber definitiv nicht out. Ein frecher Spruch oder gar eine weltverändernde, positive Botschaft darf bei Schützen nicht fehlen. Ob auf einem Basic-Top oder dem voluminösen Pullover. Als laufende Spruchtafeln befinden sich Schützen genau in ihrem Element.

Sneaker-Fever: Sie sind gut zu Fuß und gerne auch einmal spontan. Damit das reibungslos funktioniert, können sie sich nicht lange mit High Heels oder unbequemen Stilettos abquälen. Schützen lieben einen bequemen, schnellen Schuh, mit dem man eben auch mal den Wochenmarkt flitzen kann, aber sich auch spontan mit Freunden zum Feiern im Club trifft. Dabei ist ganz gleich, ob in klassischem Weiß, in leuchtenden Gute-Laune-Farben oder gedeckt, in dunkleren Nuancen.

Farben sind Freunde: Als Gute-Laune-Stifter ist klar, dass Schützen in ihren Outfits gerne mal die ein oder andere Knallfarbe unterbringen. Das kann bei kühlem Wetter die farbige Mütze und der passende Schal sein, das aufleuchtende Logo auf einem Zweiteiler, aber auch das komplette Outfit, welches von oben bis unten absolut monochrom aufeinander abgestimmt ist.

Schmuck für wahre Weltenbummler: Da sie echte Abenteurer:innen sind, darf die Schmuckwahl gerne repräsentieren, an welche Orte auf der Welt es sie schon hingetrieben hat. Das kann eine Holzkette aus Südafrika sein, ein Jade-Armband aus Laos oder orientalische Ohrringe von einem Juwelier in der Türkei. Solange die schmucken Stücke einen persönlichen Wert haben und mit einer Erinnerung verknüpft sind, ist es um die Schützen geschehen.

Die Looks der Promi-Schützen

Viele unserer Modeinspirationen sind ebenfalls Schütze: Hailey Bieber, Miley Cyrus, Rita Ora, Hailee Steinfield, Vanessa Hudgens … Wir haben zwei weitere herbstliche Promilooks für euch herausgesucht, von welchen ihr euch inspirieren lassen könnt.

Cool und lässig wie Hailey Bieber: Das Model wählt den saisonalen Parachute-Hosentrend und trägt dazu einen blauen Hoodie. Statement-Sneaker von Balenciaga dürfen natürlich nicht fehlen und machen ihren Shopping-Look zur runden Schützen-Angelegenheit.

© Rachpoot/Bauer-Griffin/GC Images / Getty Images

Strahlend schön wie Zoë Kravitz: Die Schauspielerin sorgt mit einem senfgelben Pullover und einer passenden Strickjacke für gute Laune. Stylisch, aber dennoch bequem hält sie es mit karierter Hose und klassischen Loafern.

© Robert Kamau/GC Images / Getty Images