Fashion-Horoskop: Der Style für das Sternzeichen Waage

Astrologie und Modestil: Was haben sie gemeinsam? Bekanntlich sollen uns beide etwas über uns selbst verraten: unseren Charakter, unser Innere. Möglich, dass die Sterne also auch unseren Fashion-Geschmack widerspiegeln. Wir zeigen euch, welche Kleidung am besten zu eurem Sternbild passt. von Alenka Jepsen

Charakter der Waage

Bonjour Herbst! Wer zwischen dem 24. September und dem 23. Oktober Geburtstag hat, ist im Sternzeichen Waage geboren. Menschen mit diesem Sternzeichen gelten als harmoniebedürftig, optimistisch und diplomatisch.

Vom sinnlichen Venus regiert, versprühen Waage-Geborene außerdem jede Menge Charme und Kreativität. Das macht sie zu echten Trendsettern! Ihr selbstsicheres Auftreten und ihr aufgeschlossenes, tolerantes Wesen (Waagen werden vom Luftelement beherrscht und sind somit absolute Freigeister!) zeichnen sich auch im Kleidungsstil der Waage ab. Sie lebt ihre Kreativität gerne durch Mode aus.

Stil-Check: Waagen wagen!

Ganz nach dem Motto “dress to impress” liebt die Waage starke Farben und mutige Looks. Gerne lässt sie sich inspirieren und hat dabei keine Angst, die Regeln zu brechen. Sie probiert oft Neues aus und trifft auch mal spontane Kaufentscheidungen, wenn ihr etwas ins Auge springt. Das kann zwar gelegentlich zu Fehlkäufen führen, unterstützt aber auch regelmäßig die Einzigartigkeit ihrer Outfits – und sorgt für das gewisse Etwas. Denn trotz dieser Spontanität überdenkt sie ihre endgültigen Kombinationen sorgfältig und ist, dank ihres offenen Auges, im Stande verschiedenste Prints, Farben und Teile lässig und stylisch miteinander zu verbinden und aufeinander abzustimmen.

Die Waage im Oktober

Gerade in der aktuellen Jahreszeit, in der es heute stürmt und regnet und morgen uns schon wieder die goldene Herbstsonne beglückt, sollte man auf alles vorbereitet sein. Eine Herausforderung? Nicht für die Waage! Denn diese Unbeständigkeit ist für das sprunghafte Sternzeichen überhaupt kein Problem, die Waage kreiert tolle Layering-Looks. Wie ihr das gelingt? Indem sie die perfekte Balance aus It-Pieces und Basics schafft. Passend zu ihrem Sternzeichen liegen den Waage-Geborenen nämlich Ausgeglichenheit sehr am (und im) Herzen.

Must-haves für die Waage

Klassiker: der Oversized Blazer. Ein gutes Fundament ist Grundvoraussetzung für gelungene Lagenlooks, gerade weil hier viele Längen und Materialien zusammenkommen. Ein Oversized Blazer ist also nach wie vor Must-have für die Waage als Layering-Fan. Multifunktional und für jeden Anlass kombinierbar.

Leder-Trend! Leder, Leder, Leder! Es ist das Material des Herbstes und kann simple Schnitte und schlichte Outfits augenblicklich aufwerten und in trendige Eyecatcher-Looks verwandeln. Genau das Richtige also für die selbstbewusste Waage, die es nicht scheut aufzufallen. Von glänzenden Boots und rockigen Hosen bis zu eleganten Mänteln ist dieses Jahr alles vertreten. Auch weite Lederblazer und Trenchcoats sind angesagt. Wer nach Alternativen sucht oder sparen will kann einfach zu Modellen aus Kunstleder oder zu Vintage-Exemplaren greifen.

Farb-Empfehlung: Pink! Nachrückend an den Barbiecore-Trend dieses Sommers, zieht sich die Trendfarbe auch weiter durch unsere Herbstlooks und sorgt für Hingucker und Mode-Statements. Charmant, gewagt und auffällig. Pink beschreibt die Energie der Waage perfekt.

Die Looks der Promi-Waagen

Viele unsere Modeinspirationen sind ebenfalls Waage: Kim Kardashian, Bella Hadid, Gwen Stefanie, Kate Winslet… Wir haben zwei herbstliche Promilooks für euch rausgesucht, von denen ihr euch inspirieren lassen könnt.