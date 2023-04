Auch Widder: Lady Gaga brilliert in kräftigem Lila.

So lautet das Fashion-Horoskop für das Sternzeichen Widder

Widder haben eine sehr starke Persönlichkeit, die sie auch modisch gerne zum Ausdruck bringen. Mit kräftigen Farben und mutigen Kombinationen ziehen sie gerne alle Blicke auf sich. Welche Trends zum Sternzeichen Widder passen, verraten wir euch hier. Felina Wellner

Diese Eigenschaften und Charakterzüge sind typisch für das Sternzeichen Widder

Impulsiv und spontan – Menschen, die zwischen dem 21. März und 20. April geboren sind, lieben es, Neues auszuprobieren. Dabei agieren sie entschlossen und mutig: Haben sich Widder einmal etwas in den Kopf gesetzt, dann ziehen sie das eigene Vorhaben auch durch. Von Gegenstimmen lassen sie sich nicht verunsichern. Widder lieben es, aufzufallen und anzuecken – auch mit ihrer Kleiderwahl.

Style-Check: Mehr ist mehr

Leder funktioniert auch als Komplett-Look, zeigt dieser Style à la Lena Gercke. Sie beweist: Auch hierbei muss es kein Schwarz sein und posiert in einem grünem Anzug mit schönem Schimmer. In Kombination mit Weiß, wirkt das Outfit frisch und frühlingshaft.

Neon is the new black, finden Widder. Denn kräftige Farben passen besser zu ihrer Energie. Dabei sind sie ein Fan von Color Blocking. Oder auch: Einen richtigen Mädchentraum leben und als pinke Wolke unterwegs sein – Influencerin Leonie Balys macht es vor.

Glitzer sorgt für Hingucker-Momente, die Widder lieben. Ein Minikleid ist ihnen nicht aufregend genug. Sie wollen funkeln und das nicht nur zu Silvester. Alternativ zum Pailletten-Piece mögen Widder auch glitzernde Make-up-Details.

Extravagante Frisuren polarisieren: Manche lieben, andere hassen den Style. Widder wollen garnicht jedem gefallen. Und was symbolisiert innerliche Veränderungen besser als ein Frisurenwechsel? Ob eine mutige Haarfarbe, ein ausgefallener Schritt oder direkt beides, wie es das Umstyling für die GNTM-Kandidatin Selma vorgesehen hat.

Diese Musthaves dürfen im Widder-Kleiderschrank nicht fehlen

Ein Basic-Look aus Jeans und Oberteil? Zu langweilig! Es sei denn, auffällige Details sorgen für einen extravaganten Feinschliff. Eine besondere Schnürung oder farbige Details können für das gewisse Etwas sorgen. Abgesehen davon peppen diese Accessoires den Widder-Look auf.

