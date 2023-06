Menschen mit dem Sternzeichen Zwilling sind abenteuerlustig und aufgeweckt. Sie fallen gerne auf und tragen ungerne ein Teil zweimal. Du bist Zwilling? Dann wirst du diese Trends lieben! Felina Wellner

Wer zwischen dem 21. Mai und 21. Juni Geburtstag hat, ist Sternzeichen Zwilling. Welche Eigenschaften fallen auf und welche Trends stehen dem Zwilling besonders gut? Wir nehmen das Sternzeichen genauer unter die Lupe und blicken auf die Looks der Promi-Zwillinge.

So tickt das Sternzeichen Zwilling

Zwillinge haben einen schnellen und spontanen Charakter. Sie lieben Abwechslung und auf Reisen neue Orte zu erkunden – ansonsten kann ihnen schnell langweilig werden. Mit ihrer kommunikativen Art lernen sie schnell neue Leute kennen. Aufgrund ihrer Sehnsucht nach ständigen Veränderungen, können sich Zwillingsfrauen für unterschiedliche Stilrichtungen begeistern: von feminin bis baggy und lässig bis schick.

Typisch Zwilling: feminin und selbstbewusst

Sie sind emanzipiert und tolerant und möchten somit auch selbst gerne mit Respekt und Würde behandelt werden. Mehr als das: Zwillinge verkörpern ihre Haltung und drängen sich dabei gerne mit auffälligen Looks in den Mittelpunkt.

All eyes on me: Zwillingsfrauen bringen ihre feminine Seite gerne zum Ausdruck. Nicole Kidman verkörpert ihr Sternzeichen perfekt: Sie strahlt sexy und elegant zugleich.

Grazil und luxuriös: Auch Emily Ratajkowski gefällt der selbstbewusste Zwillings-Look. Sie hat sich für die edle Version entschieden. Zwillingsfrauen wie sie mögen Luxus und sind bereit, für ihren Style etwas tiefer in die Tasche zu greifen. Die Influencerin trägt einen Traum in Beige der amerikanischen Luxusmarke Tory Burch.

Lässige Hingucker-Looks – lieben sie!

Dass Zwillinge auch ganz anders als grazil und feminin können, beweisen die folgenden Zwillingsdamen.

Statement-Piece: Lisa und Lena bringen die lebensfrohe Mentalität ihres Sternzeichens durch den auffälligen Smiley-Print zum Ausdruck. Ihre eigene Kollektion "Lisa & Lena for NA-KD" lebt von moderner Lässigkeit. Mit modischen Schnitten und passenden Sneakern stehen sie für einen gut harmonierenden Streetstyle-Look.

Baggy, please: Kim Lee setzt ebenfalls auf Lässigkeit, verleiht dieser aber durch den All-Leder-Look einen besonderen Coolness-Faktor. Das figurbetonte Crop Top vervollständigt den Oversize-Style perfekt. Die Influencerin zeigt, wie gut sich unterschiedliche Trends miteinander kombinieren lassen.

Zwillingsfrauen im Reisefieber: Diese Sommer-Looks stehen ihnen besonders gut

Zwillinge sind permanent urlaubshungrig und immer für spontane Trips zu haben. Sie lassen sich dabei gerne auch von unterschiedlichen Modevorlieben inspirieren, die ihnen auf ihrer Reise begegnen.

Knallige Farben: Leuchtende Töne dürfen in ihren Koffern nicht fehlen, denn sie versprühen im Sommer gute Laune. Und das ist auch, was Zwillingsfrauen wollen. Heidi Klum macht vor, wie das gehen kann. Sie trägt ein orangefarbenes Etuikleid – perfekt für ein Gläschen Aperol Spritz in einer stilvollen Strandbar.

Mit Rüschen: Lena Meyer-Landrut ist etwas verspielter unterwegs. Ganz casual mit weißen Sneakern oder wie dieser Promi-Zwilling mit pinken Pumps kombiniert – dieses Outfit lässt sich sehr facettenreich stylen und das ist genau das, was Zwillingsfrauen lieben.

Zwillings-Mode-Appell: Raus aus der Komfortzone!

Wie du siehst, lassen sich Zwillingsfrauen nicht in eine bestimmte Schublade stecken. Das wollen die aufgeweckten Charaktere auch garnicht: Sie lieben es, neue Trends auszuprobieren. Und dabei gilt, je ausgefallener, desto besser.