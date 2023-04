Menschen mit dem Sternzeichen Stier fühlen sich mit der Sinnlichkeit und Schönheit sehr verbunden. Sie lieben es lässig, aber auch elegant und individuell. Felina Wellner

Wer zwischen dem 21. April und dem 20. Mai geboren ist, zählt zu dem Sternzeichen Stier. Wir blicken auf typische Charakterzüge und Modevorlieben.

Diese Eigenschaften sind typisch für das Sternzeichen Stier

In der Ruhe liegt die Kraft: Menschen mit dem Sternzeichen Stier haben ausgeglichene Persönlichkeit. Sie mögen es entspannt und praktisch – auch was ihre Kleiderwahl betrifft. Dennoch umtreibt sie eine gewisse Eitelkeit. Sie legen wert auf ein gepflegtes und sinnliches Auftreten. Außerdem mögen sie es, sich von anderen abzugrenzen und kreativ zu werden.

Style-Check: Entspannt, aber elegant

Menschen mit dem Sternzeichen Stier haben ein Händchen für ungewöhnliche und doch perfekt harmonierende Kombinationen. Sie agieren sehr wertebewusst und achten somit auf die Qualität sowie Nachhaltigkeit von Kleidung. Second-Hand-Shopping lieben sie. Auch weil sie dort die ausgefallensten Schätze finden.

Bohemian Style verkörpert die Mischung aus Lässigkeit und verspielter Eleganz besonders gut. Breite Stirnbänder oder alternativ ein cooler Hut, dazu eine Musterhose mit einem kurzen Lochstrick-Top kombiniert – Céline macht vor, wie modern dieser Stil getragen werden kann. Auch leicht fallende Boho-Kleider stehen Stier-Frauen gut. Ihnen gefallen die an die Hippie-Bewegung angelegten freiheitlichen, weltoffenen und positiven Werte. An Altbewährtem halten Menschen mit diesem Sternzeichen gerne fest und tragen die bunten 70er im Herzen und am Körper.

Dopamine Dressing ist ein Trend, der wie für Menschen mit dem Sternzeichen Stier gemacht ist. Dabei geht es um wilde Kombinationen knalliger Farben, die gute Laune versprühen. Das Beste daran? Kein Look sieht aus wie der andere. Stier-Frauen können sich also richtig austoben und eine ganz eigene Version kreieren. Schließlich stechen sie gerne aus der Masse heraus. Edle Schuhe und Rock mit einem Oversize-Pullover kombinieren? Passt perfekt, wie Influencerin Leonie Hanne beweist.

Partneroutfits – lieben sie! Was andere kitschig finden, tragen Menschen mit dem Sternzeichen Stier voller Stolz. Sie fühlen sich im vertrauten Umfeld besonders wohl. Was gibt es also Schöneres als das eigene Familienglück und Zusammengehörigkeitsgefühl modisch zu untermauern? Influencerin Lisa Danielle strahlt in bunten Farben mit ihrem Töchterchen um die Wette.

Diese Must-haves dürfen im Stier-Kleiderschrank nicht fehlen

Wir verraten euch drei Pieces, die zu der Grundausstattung von Stier-Frauen gehören. Was simpel klingt, wissen sie stilvoll und facettenreich in Szene zu setzen. Praktisch, lässig und verspielt – Stier-Frauen versuchen, stets alles in einem Look zu vereinen. Hier findet ihr Beispiele:

Verspielt kombiniert Fashion-Inspiraion für Stier-Frauen 1 von 6 Zurück Weiter 1 von 6 Zurück Weiter 1. Baggy Hosen Cate Blanchett macht ihrem Sternzeichen alle Ehre. Sie trägt einen Denim-Jogger zu einer hellgelben Longbluse. Die Mischung aus elegant und entspannt ist ihr somit perfekt geglückt. Mehr