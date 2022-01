Ist das nicht verrückt, dass wir so viel besitzen und so wenig nutzen? Eine Alternative zum Kaufen ist Leihen. Ob Kleidung oder Handtasche: Wir haben für dich vier angesagte Fashion-Leasing Portale herausgesucht, die dich zur nachhaltigen Fashionista machen.

Erkennst du dich in dieser Situation wieder? Beim Ausmisten deines Kleiderschranks findest du auf einmal die viel zu enge Jeans wieder, die du vor zehn Jahren mal gekauft hast, weil sie doch so günstig im Sale war? Und dann sind da noch die gefühlt 50 anderen Teile, die nur darauf warten von dir getragen zu werden, jedoch nie den Kleiderschrank verlassen haben. Tatsächlich bist du nicht die Einzige, die dieser Situation mindestens einmal im Jahr begegnet.

UNOWN – Verlängert die Lebensdauer von Kleidung

Die Gründer:innen erklären auf ihrer Website die Intention ihres nachhaltigen Fashion-Konzepts: "Unser Anspruch ist es, dass die Kleidung zehnmal länger lebt. Dafür halten wir sie im ständigen Kreislauf und arbeiten so mit unseren Partnermarken am System.“ UNOWN vertritt zum Beispiel Marken wie Scotch & Soda, Closed und Marc O‘ Polo. Du kannst einmalig Teile leasen, aber auch verschiedene Memberships pro Monat abschließen. Die Entry-Membership gibt es für 39 Euro im Monat und wer etwas mehr shoppen möchte, kann auf die Extended-Membership für 69 Euro zurückgreifen. Du musst dir auch keine Sorgen um mangelnde Hygiene machen. UNOWN reinigt jedes Kleidungsstück vor der Weitergabe gründlich, sodass es sich wie neu anfühlt.

FOBE – das It-Bag-Abonnement

Fobe lässt die Herzen von high-end Taschenliebhaber:innen höher schlagen. Wenn man durch die Seiten scrollt, fühlt man sich wie in einer Luxus-Boutique. Mit einem signifikanten Unterschied: Die Preise unterscheiden sich deutlich von den Original-Kaufpreisen. Luxustaschen wie zum Beispiel Yves Saint Laurent, Bottega Veneta oder Balenciaga können schon ab 79 Euro bis 99 Euro pro Monat erworben werden. Die verschiedenen Abonnements ermöglichen dir alle zwei Monate den Austausch der Tasche. Somit bringst du frischen Wind in deinen Modealltag und bekommst zusätzlich eine angesagte Luxus-Tasche.

The Beyond Club - high-end Taschen wöchentlich ausleihen

Einmal im Leben eine Gucci Tasche auszuführen, ist wohl so ein mancher Frauentraum. Für besondere Anlässe oder als neue Inspirationsquelle bietet The Beyond Club den perfekten Deal: Designertaschen wöchentlich ausleihen, ohne auf das Preisschild zu gucken. Gleichzeitig unterstützt du ein nachhaltiges Modell: Denn statt neu zu kaufen, sparst du Ressourcen und investierst in eine bereits produzierten Tasche. Die Luxushandtaschen gibt es schon ab 24 Euro pro Woche. Der Zustand jeder Tasche wird genau beschrieben, sodass du beim Ausleihen weißt, was dich erwartet. The Beyond Club legt jedoch großen Wert darauf, einen einwandfreien Zustand der Tasche zu gewährleisten.

Dresscoded – für jeden Anlass ein Designerkleid zum Leihen

Hier findest du bestimmt keine Stangenware. Dresscoded hat für jeden besonderen Anlass deines Lebens das perfekte Designerkleid zum Mieten für dich. Ob Cocktailkleid, traditionelle Trachtenrobe oder ein aufregendes Abendkleid: Das Kleiderleasingportal ist für jeden wichtigen Anlass deines Lebens gewappnet. Die Auswahl ist riesig: Du kannst zwischen Labels wie Versace, Barbara Schwarzer oder Natascha Grün wählen. Die Preispanne für ein Abendkleid erstreckt sich von 120 Euro bis 650 Euro. Zu einem Aufpreis von 25 Euro kannst du dir die Kleider für 24 Stunden zur Anprobe bequem nach Hause liefern lassen und eine kleine Modenschau in deiner Wohnung veranstalten. Die Reinigung des Kleides ist im Mietpreis inklusive. Zusätzlich kannst du passende Accessoires mieten und dein Outfit komplettieren.

Kindby- Fashion-Leasing für Babys

Babys wachsen besonders in ihrem ersten Lebensjahr so schnell, dass neu gekaufte Bodys schon nach zwei Wochen zu klein sein können. Das Wiener Start-Up Unternehmen Kindby bietet verschiedene zusammengestellte Boxen mit jeweils 20 second-hand Kleidungsstücken zu einem Preis von 54,50 Euro bis 59 Euro im Monat an. Der Zustand der Babyanziehsachen ist immer neu oder wie neu. Gegen selbstverursachte unvermeidbare Babybrei-Flecken bist du bei Kindby versichert. Keine Babykleidung muss mehr unbenutzt in irgendwelchen Kartons verweilen, sondern kann ganz einfach weitergeben werden.

