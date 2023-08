von Ilka Alves Goncalves Wir lieben Kleider, wir shoppen Kleider, aber was verleitet uns eigentlich zum Kauf? Und wie viel Geld geben wir wirklich monatlich für unsere Outfits aus? Eine Fashion-Studie hat genau das jetzt erforscht – mit interessanten Ergebnissen.

Hast du dich schon einmal gefragt: Wie viel Geld gebe ich für Mode aus? Oder wie viele Kleidungsstücke habe ich eigentlich im Schrank? Interessante Fragen, auf die die meisten wahrscheinlich keine klaren Antworten haben. Die Modemarke Bonprix hat sich dem Thema angenommen und gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut Ipsos eine unabhängige Studie ins Leben gerufen. Hierzu wurden im Januar und Februar 2023 insgesamt über 1000 Frauen zwischen 18 und 70 Jahren in Deutschland repräsentativ befragt. Die Ergebnisse sind überraschender als gedacht.

Fashion-Report 2023: Studie erklärt, was wir am liebsten tragen

Uns Frauen wird gerne einmal nachgesagt, dass wir unsicher oder unselbstbewusst wären und deshalb Zwietracht untereinander säen würden. Dass dem nicht so ist, beweist die Umfrage in höchstem Maße. 74 Prozent der befragten Frauen würden sich als selbstbewusst beschreiben und 55 Prozent sind zufrieden mit ihrem Körper. Vor allem Mode sei ein Punkt, der uns Selbstvertrauen schenken würde. Doch wer jetzt denkt, dass wir uns in schönen Roben oder verspielten Tops am wohlsten fühlen, der liegt falsch. Fast 90 Prozent teilnehmenden Frauen setzt auf einen lässigen und unkomplizierten Look, was nahelegt, dass die Mehrheit nicht den neusten Trends hinterherjagt, sondern auf das setzt, dass für den eigenen Komfort sorgt.

Wie viel Geld geben wir monatlich für Mode aus?

Doch wenn wir uns in lässigen Alltagslooks am wohlsten fühlen und Trends nicht die höchste Priorität für uns Frauen haben, wie viel Geld geben wir dann tatsächlich für Mode aus? Dieser Punkt mag zunächst verblüffen, denn trotz gemütlichem Modestil, drängt es uns nach immer neuen Klamotten. Rund 116 Euro geben wir im Durchschnitt für neue Mode im Monat aus. Das verzeichnet einen kontinuierlichen Zuwachs an neuen Styles, weshalb es nicht verwunderlich ist, dass wir über ein Drittel des Kleiderschranks selten oder noch nie getragen haben. Trotz des fortlaufenden Konsums, zeigt die Studie aber auch, dass Frauen dem Thema Nachhaltigkeit offen gegenüber eingestellt sind. Besonders der Tierschutz beeinflusst die Kaufentscheidungen nachträglich.

Was steckt hinter unseren Kaufentscheidungen?

Als Fashion-Redaktion schaut man in erster Linie auf die Modewochen in Paris, Mailand, New York oder London, um die neusten Trends zu sehen, aber sind das auch wirklich die Looks, die bei den Leser:innen später im Schrank hängen werden? Bei vielen Fashionistas ist das sicherlich der Fall, doch laut Umfrage kaufen wir uns vorrangig Sachen, die uns gefallen, losgelöst von jeglichem Fashion-Trend. Zudem suchen wir uns Fashion-Inspirationen bei unseren Freundinnen und Kolleginnen. Ein schöner Mädelsabend mit privater Modenschau ist eben doch das Beste.