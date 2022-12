Schauspielerin Jenna Ortega spielt "Wednesday" in der gleichnamigen Netflix-Serie.

Spitze, Tüll und ganz viel Schwarz: Die Neo-Gothic-Ästhetik erobert nicht nur die Laufstege, sondern auch unsere Kleiderschränke und Social Media. Was es mit dem Trend auf sich hat und wie du ihn im neuen Jahr selbst tragen kannst, verraten wir dir hier. von Carla Jörn

Spätestens seit dem Serienstart von "Wednesday" auf Netflix ist klar: An Schwarz kommt man nächstes Jahr nicht vorbei! Auch in den Frühjahr/Sommer-Kollektionen großer Modehäuser wie Dior oder Versace zeigten sich die Models in schwarzen Spitzenkleidern und gotisch angehauchten Kreuz-Accessoires.

Kreuz-Accessoires auf dem Laufsteg der Dolce & Gabbana Frühjahr Sommer Fashion-Show in Mailand. © Victor VIRGILE / Getty Images

Am Comeback der Modetrends aus den 90er- und 00er-Jahren ist klar geworden: Trends bewegen sich in Zyklen. Die sogenannte Neo-Gothic-Ästhetik geht allerdings noch viel weiter zurück – und zwar mehr als 300 Jahre. Mit ihren feinen Stoffen und femininen Silhouetten zieht der Trend seine Inspiration aus der Barockzeit.

Neo-Gothic: Das macht den Trend aus

Feine Spitzenstoffe, dunkles Leder und prunkvoller Schmuck sind Kernelemente der Neo-Gothic Ästhetik. Der angesagte Style orientiert sich an neuinterpretierten Stilelementen der Gotik sowie an der Kleidung der Barockzeit. Durch die Kombination von antiken Stoffen mit modernen Silhouetten entsteht ein romantischer Flair.

Die ausgestellte Silhouette des Kleids von Dior erinnert an die Barockzeit, der kurze Schnitt lässt es modern wirken. © Victor VIRGILE / Getty Images

Die ursprüngliche Gothic-Kultur stammt allerdings aus den 1980ern, damals entwickelte sie sich als Subkultur aus dem Punk. Szene Anhänger:innen kleiden sich oft sehr düster und tragen ausdrucksstarkes Make-up. Kleidungsstücke wie Netzstrumpfhosen oder Leder-Teile sind aus der Punk-Kultur übernommen.

Wednesday Addams als Stil-Ikone

Seit Ende November bricht Tim Burtons Netflix-Serie "Wednesday", die weltweit bereits 1,02 Milliarden Stunden gestreamt wurde, alle Rekorde. Die Serie ist ein Spin-Off des Kultklassikers "The Addams Family" und handelt von Tochter Wednesday Addams, die durch ihren Hang zu allem Makabren und ihrem dunklen Kleidungsstil als Außenseiterin gilt. Wednesdays ikonischer Look wird von Kostümdesignerin Colleen Atwood durch Designer-Teile, wie das Prom-Kleid von Alaïa, in der Serie modern interpretiert – so wird aus der Außenseiterin eine wahre Gothic-Trendsetterin.

Auf Instagram und Co. gehen die Looks von Wednesday Addams viral und inspirieren zahlreiche Fashionistas.

Der düstere Gothic-Look wirkt im Alltag natürlich etwas dramatisch – kann aber ganz einfach in einer sanfteren Variante nachgestylt werden. Dabei am besten ein bis zwei Elemente des Neo-Gothic-Styles, wie Spitze und die Farbe Schwarz, als Basis für den Look nehmen und mit Basic-Teilen verbinden. Einen romantischen Spitzenrock kann man beispielsweise lässig mit einem Blazer und Stiefeln kombinieren.

Streetstyle auf der Pariser Fashion-Week. © Jeremy Moeller / Getty Images

Wichtig: Farbe ist in der Neo-Gothic-Ästhetik keinesfalls verboten! Vorallem im Frühling tragen wir gerne helle Töne und stimmen uns mit fließenden Stoffen oder floralen Mustern auf den Sommer ein. Um den von der Barockzeit inspirierten Look in einer helleren Farbpalette umzusetzen, kannst du zu verspielten Spitzenkleidern oder Korsett-Oberteilen greifen.