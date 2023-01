Bubble Hems sind 2023 wieder angesagt – und beliebter denn je! Wir verraten euch alles, was ihr über den Trend wissen müsst, um ihn dieses Jahr ganz nach eurem Belieben zu tragen – und dabei den ein oder anderen Fashion Fauxpas zu vermeiden ... von Alenka Jepsen

Bubble Hems heißt übersetzt Blasensäume. Im Grunde handelt es sich bei dem Mode-Trend, der dieses Jahr sein Comeback feiert, aber um das genaue Gegenteil der wörtlichen Übersetzung. Denn bei Bubble Hems geht es darum, dass der Saum eines Kleidungsstückes schmaler ist, als seine Mitte. Der geraffte Saum verleiht ihm eine ballonartige Silhouette. Während wir den Look in der Vergangenheit immer wieder vereinzelt beobachten konnten, kamen die gebauschten Säume auf der New Yorker Fashion Week für Frühjahr/Sommer 2023 voll zur Geltung. Seitdem zieht sich der Trend weiter durch die Modewelt und Bubble Hems schmückten in den vergangenen Monaten einige Promi-Outfits.

Selena Gomez trägt Bubble Hems in Form von dramatischen Satin-Ärmeln bei den diesjährigen Golden Globes im Januar © Amy Sussman / Getty Images

Glücklicherweise beweisen diverse Marken die Vielseitigkeit des Stils. Der Bubble Hems-Trend muss nicht immer dramatisch und übertrieben sein, sondern er kann auch für dezentes Volumen sorgen und in unsere Alltagsmode integriert werden.

Bubble Hems stylen

Je nachdem, an welcher Stelle der gebauschte Saum liegt, kann der Fokus auch unterschiedlich gesetzt werden. Ein Vorteil des Trends ist also, dass er wirklich für jeden Figurtyp geeignet ist, denn der Blasensaum kann bestimmte Zonen kaschieren, aber auch betonen und in Sekundenschnelle ein paar sexy Kurven zaubern. Wichtig ist nur: je extremer das Volumen, umso bedachter sollte der Rest des Outfits gewählt sein, ansonsten können Bubble Hems im Alltag schnell kostümartig wirken. Mit ein paar einfachen Regeln lässt sich das aber leicht vermeiden.

Bereits im Februar 2022 bekamen wir Bubble Hems hier auf dem Proenza Schouler Runway in New York zu sehen © Dia Dipasupil / Getty Images

Ulla Johnson Fashion Show, New York im September 2022 © Fernanda Calfat / Getty Images

Richtig kombiniert, können besonders Bubble-Kleider irre niedlich aussehen! Kurze Modelle lassen sich gut mit knöchel- oder knielangen Stiefeln kombinieren, um dem Look einen lässigen und edgy Touch zu verleihen. Perfekt für einen romantischen Brunch im Stil von Blair Waldorf oder Emily in Paris! Wer das Minikleid partytauglich machen möchte, kann dazu zarte High-Heels und eine Clutch tragen – et voilà – man wird in diesem Statement-Look alle Blicke auf sich ziehen!

Für etwa 38 Euro über prettylittlething.com © PR

Für etwa 37 Euro über prettylittlething.com © PR

Bei Maxikleidern dürfen vor allem die Ärmel besonders voluminös sein, denn die bodenlange Silhouette des Kleides gleicht das Drama, das sich im oberen Teil des Looks abspielt, optisch aus.

Ärmel-Dramatik als Fashion-Trend 2023

Allerdings sollte bei ballonartigen Ärmeln darauf geachtet werden, dass stets die Taille betont ist. So wirkt der Look nicht überwältigend und der Fokus bleibt auf den Bubble Hems als Highlight. Für diejenigen, die sich lieber langsam an die Puffärmel herantrauen wollen, bieten Modelle aus transparentem Stoff eine Variante mit milderer Wirkung. Material, wie zum Beispiel Tüll, schafft eine sanfte Kontur der Ballon-Ärmel — im Gegensatz zu einer vollständig blickdichten Kugel am Arm —, sodass der Gesamteindruck weniger intensiv ist.

Ulla Johnson Runway Show in New York, September 2022 © Fernanda Calfat / Getty Images

Kontrolle über den Look behalten

Wirkt ein Outfit zu luftig und weit, kann man einfach mit einem stylischen Korsett oder einem Gürtel entgegenwirken. So werden trotz, oder gerade aufgrund der Weite, ganz nebenbei Dekolleté und Hüfte betont. Außerdem kann es helfen, ein kurzes oder enges Teil dazu zu kombinieren, um nicht im Look zu "versinken" und den Effekt der Bubble Hems zu nutzen, indem man einen Kontrast schafft.

Das Comeback von Bubble Hems ist, im Hinblick auf den diesjährigen Volumentrend der Modewelt, keine Überraschung. Die eingenähten Säume verwandeln schlichte Teile in echte Hingucker und sind dennoch alltagstauglich genug, um unsere Kleiderschränke damit auszustatten und den Trend selber auszuprobieren – wie voluminös wir es wollen, bleibt uns schließlich selbst überlassen!