von Ilka Alves Goncalves Obwohl in der Mode jeder Trend früher oder später einmal zurückkommt, erlebt jeder von ihnen jedes Mal eine kleine Fashion-Evolution. Welche Looks im nächsten Jahr besonders angesagt sind, welche Trends bleiben und von welchen Kleidungsstücken wir uns verabschieden können, verraten wir euch hier.

Bei BRIGITTE haben wir euch bereits die Fashion-Trends 2022 vorgestellt, die wir mit ins neue Jahr nehmen werden, doch so richtig Freude macht natürlich der Blick auf die kommende Fashion-Saison. Auf welche Farbe setzen die Designer? Welche Schnitte sind gefragt? Und auf worauf kann man verzichten? Wir haben die Frühjahr-Sommer Schauen 2023 Revue passieren lassen und wagen eine Trendprognose.

Fashion-Trends 2023: Das kommt, das bleibt

Farb-Trends 2023: Grün läuft Pink den Rang ab

Im Jahr 2022 hat kaum eine Farbe so dominiert, wie das Valentino-Pink. Ob als Tasche, Kleid oder Allover-Look – "think pink" lautete lange Zeit die Devise, wenn es um stylische Looks ging. Im kommenden Jahr wird Pink von verschiedensten Grüntönen von seiner Poleposition verdrängt. Labels wie Giambattista Valli, Fendi und Valentino selbst gehen 2023 neue Farbwege. Die gute Nachricht: Pink bleibt uns als Trend erhalten und sieht in der Kombi mit Grün hervorragend aus.

Pink wird im nächsten Jahr von der Farbe Grün abgelöst – das heißt aber nicht, dass man auf Pink verzichten muss. © Imaxtree

Fashion-Trend 2023: Neckholder is back

Eigentlich haben wir schon auf ihn gewartet. Ein weiterer Fashion-Trend aus den 2000er-Jahren erobert sich die Laufstege zurück: der Neckholder. Dieser Trend hat sich schon letztes Jahr bei den geschnürten Designs von Nensi Dojaka angedeutet, 2023 wird er aber weiter verfeinert. Vor allem bei Giambattista Valli und dem rosafarbenen Kleid sieht man die geschnürten Einflüsse der vergangenen Saison, jedoch werden die Striemen weniger und breiter. Isabel Marant und Alessandra Rich hingegen lassen sich von der Vergangenheit inspirieren und setzen auf Neckholder-Looks, wie man sie bereits in den 00er-Jahren getragen hat.

Isabel Marant, Alessandra Rich und Giambattista Valli bringen Neckholder-Designs zurück. © Imaxtree

Material-Trend 2023: Mesh vs. Cut-Outs

Cut-Outs haben uns nun lang genug begleitet. Wir müssen nicht komplett auf sie verzichten, in der Modewelt spielen sie 2023 aber keine große Rolle. Dafür ist das semitransparente Mesh auf dem Vormarsch. Das Wort Mesh stammt aus dem englischen und bedeutet so viel wie "Gittergewebe" oder auch "Masche". Es beschreibt einen gewebten Stoff, der durch seine löchrige Struktur überzeugt. Da der neue Fashion-Trend recht freizügig ist, haben wir ein paar Tipps, wie er im Alltag besser getragen werden kann:

Unter einem Mesh-Kleid einfach ein eng anliegendes Unterkleid anziehen Sportliche Bralettes eignen sich hervorragend für Streetstyles mit Mesh Am Anfang sollte man sich vielleicht mit möglichst blickdichtem Mesh an den neuen Stil herantasten

Mesh ist eines der coolsten Fashion-Trends 2023. Unter anderem gesehen bei: Chloé, Miu Miu und Givenchy. © Imaxtree

Fashion-Trend 2023: Nach "Wednesday"-Hype - Neo-Gothic-Stil ist hier, um zu bleiben

Zugegeben, der Neo-Gothic-Stil ist spätestens seit der Ausstrahlung der Netflix-Serie "Wednesday" zurück. Große Modehäuser wie Dior oder Versace präsentierten Kollektionen mit schwarzen Spitzenkleidern und gotisch angehauchten Kreuz-Accessoires für das kommende Frühjahr. Auch bei den Beauty-Trends 2023 spiegelt sich der düstere Einfluss wider, denn hier dürfen die Augen wieder richtig schwarz sein. Der düstere Look kann im Alltag natürlich etwas dramatisch wirken, deshalb empfehlen wir ein bis zwei Elemente des Neo-Gothic-Styles, wie Spitze und die Farbe Schwarz, als Basis für den Look zu nehmen, welche dann mit helleren Designs aufgefrischt werden können.

Nicht nur die Serie "Wednesday" hat einen Neo-Gothic-Hype ausgelöst, die Modedesigner sehen dunkle Spitze, Kreuze und Volants ebenfalls als Fashion-Must-have 2023. © Imaxtree

Hut-Trend: Bucket Hats vs. Baskenmützen

Wenn es um Trends geht, weiß die Shopping-Plattform Stylight gut Bescheid und stellt zum Ende des Jahres wieder einmal ihre Trendprognose vor. Untersucht wurde das Kaufverhalten von 160 Millionen Shopper:innen für das Jahr 2022. Ob in Fake-Fur, Stepp-Optik oder in Denim, der Bucket Hat wurde im letzten Jahr in allen mögliche Farben und Formen getragen. Laut Stylight könnte sich das im nächsten Jahr ändern. Die französische Baskenmütze konnte im letzten Quartal 2022 ordentlich zulegen. Allein im letzten Monat stieg die Nachfrage ca. um 392 Prozent. Fans des French Chic wird diese Nachricht freuen.

Fashion-Trends 2023: Von den Styles können wir uns erst einmal verabschieden

Generation Z macht das Fashion-Game noch einmal richtig spannend. Frühere No-Go-Styles sind plötzlich wieder angesagt und generell lautet die Devise: "Es kann getragen werden, was Spaß macht". Diese Auffassung von Mode können wir natürlich nur unterstützen, dennoch ist auffällig, dass ein Hosentrend kaum noch zu sehen ist. Chinohosen sind spurlos aus der Streetsyle-Szene, den Laufstegen und auch bei den Royals verschwunden. Und das liegt vor allem daran, dass auch 2023 weite Hosen und vor allem lange Röcke wieder hoch in Kurs stehen. Die Chinohosen sollten jedoch nicht weggeschmissen werden, wer weiß, wann das nächste Trend-Revival ansteht.

Verwendete Quellen: Stylight.de