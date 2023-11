von Ilka Alves Goncalves Neues Jahr, neues Glück heißt es so schön, doch bei der Mode fällt es oft schwer sich von lieb gewonnen Trends zu verabschieden. Müssen wir auch nicht – zumindest von einigen, denn der Fashion-Forecast zeigt, welche Trends kommen, welche gehen und welche Styles wir ruhig im Kleiderschrank hängen lassen können.

Wie jedes Jahr kurz vor dem Jahreswechsel stellen wir euch die Modetrends für das kommende Jahr vor. Die Fashion-Trends 2023 haben ausgedient – zumindest einige davon – und neue, spannende Kombinationsmöglichkeiten warten auf uns. Wir haben noch einmal alle Fashion Weeks 2023 Revue passieren lassen und die vielversprechendsten und leicht umsetzbaren Trends für dich zusammengetragen.

Fashion-Trends 2024: 3 vielversprechende Trend-Prognosen

Mit Modetrends ist das so eine Sache: Viele Looks sind zu speziell, andere gefallen nicht und doch gibt es die ein oder andere Perle, die nur darauf wartet, poliert zu werden. Das Jahr 2024 zeichnet sich vor allem durch "tragbare" Mode aus, was nicht heißt, dass sie weniger spannend ist. So sind All-Black-Looks wieder auf dem Vormarsch, jedoch nicht im Neo-Gothic-Stil, wie das noch Anfang 2023 getragen wurde, sondern als elegante Hosenanzüge, Blazerkleider oder Abendroben. Gesehen bei Dolce & Gabbana, Brandon Maxwell Schiaparelli und weiteren gilt: bei den Kleidern monochrom, Accessoires in Gold setzen interessante Akzente.

Auf diese Trends freuen wir uns 2024: All-Black-Looks, 3D-Blumen und Poloshirts. © Launchmetrics.com

Ein Fashion-Piece, das jahrelang unterschätzt wurde, hat dank Miu Miu 2024 ein Comeback: das Poloshirt. Bei Ralph Lauren und Lacoste gehört es schon seit Jahren zum Sortiment, findet es jetzt auch bei anderen Luxusbrands den Weg ins Schaufenster. Einfarbige, gerade geschnittene Poloshirts und Pullover werden zu Low-Rise-Pants und Minirock kombiniert. Ein letzter Trend, der uns aufhorchen lassen hat, sind 3D-Blumen, die bei der Paris Fashion Week sämtliche Designs geziert haben. Balmain, Zimmerman, Loewe und viele weitere zaubern einen ganzen Blumengarten auf unsere Garderobe. Wem das zu viel ist, kann mit kleinen Blumen-Accessoires ausweichen.

3 Fashion-Trends nehmen wir ins neue Jahr mit

Neben Pink haben wir in diesem Jahr vor allem eine Farbe lieben gelernt: einen schönen, hellen Lilaton. Wir kennen in als Lilac oder Lavender Haze. Wer sich mit dieser frischen Farbe eingedeckt hat, wird sich freuen, denn wir tun es den Krokussen gleich und tragen sie auch im Frühjahr 2024. Am schönsten kommt die Farbe zur Geltung, wenn wir sie als Monochrom-Look tragen. Ein weiterer Trend, von dem wir uns nicht trennen wollen und müssen, ist die Cargo-Hose. Nachdem bereits die Wide-Leg-Pants in diesem Jahr für einen großen Mode-Hype gesorgt hat, kam auch die Trendhose der 00er-Jahr zurück. Und was sollen wir sagen: Sie ist gekommen, um zu bleiben. Gerade zur Leder- oder Bomberjacke und coolen Samba-Sneakern ein toller Look.

Diese Trends bleiben uns 2024 erhalten: Boyfriend-Jacke, Lilac und die Cargo-Pants © Launchmetrics.com

Die Scandi-Girls haben XL-Blazer auf die Karte gesetzt und nun sind sie nicht mehr wegzudenken aus der Modewelt. Vergleicht man die Shows von Stella McCartney, Miu Miu oder Givenchy, wird klar: Vor allem Blazer und Pilotenjacken fallen auch in der nächsten Saison eine Nummer größer aus. Das lässt den Look lässiger, aber auch durchgestylter wirken. Zusätzlich zu den weiten Schnitten fällt die Schulterpartie exponierter aus und erinnert an Styles der 80er-Jahre. Ein kleiner Tipp: Weite Stoffhosen unterstreichen den lässigen Boyfriend-Look.

In vs. Out: Von diesen Fashion-Trends verabschieden wir uns

Jede Saison läutet auch einen Abschied ein. In diesem Jahr verabschieden wir uns vom heiß geliebten Barbiecore-Trend – immerhin hat die Farbe Pink fast zwei Jahre die Modewelt dominiert – und setzen im Frühjahr auf zartere Töne wie Hellblau und Lilac. Ebenfalls "out" sind enge High-Waist-Hosen, die entweder durch hohe Bundfaltenhosen oder Low-Rise-Pants ersetzt werden. Ob als niedriger Hosenbund oder in der Empire-Variante, bei dem er knapp unterhalb der Brust endet: Im kommenden Jahr wird mit der Silhouette gespielt. Die Proportionen des Körpers können mit Hilfe von Klamotten verändert werden. Hoher Bund für lange Beine, eine tiefe Linie für einen exponierten Oberkörper. Duran Lantik verstärkt den Effekt durch einen engen Nierenwärmer.

Während der Barbiecore-Trend 2023 dominiert hat, werden 2024 zartere Töne angeschlagen. Bei der Silhouette gibt es ebenfalls Veränderungen. © Launchmetrics.com

Viel wird sich im neuen Jahr also nicht ändern, alte Klassiker wie das Poloshirt erscheinen dafür in neuem Glanz und auch die Farbe Schwarz legt endlich ihr Trauergewand ab und erstrahlt mit neuem Glamour.