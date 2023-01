Fendi x Tiffany & Co. Zwei Design-Ikonen kreieren modisches Schmuckstück

Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Fendi und Tiffany verheiraten ihre ikonischen Styles +++ H&M Move arbeitet mit Sportikone Nadia Nadim zusammen.

Aktuelle Mode- und Beauty-News im BRIGITTE-Ticker:

6. Januar 2023

Fendi x Tiffany & Co.: Diese Kollaboration macht Baguette Bag zum Verlobungsklassiker

Für Taschenliebhaber:innen ist sie es wahrscheinlich schon längst, dich mit der Fendi x Tiffany Kollaboration wird die Baguette-Bag auch offiziell zum Schmuckstück. Verlobungen können ab jetzt auch mit Taschen besiegelt werden, denn das italienische Modehaus und der Schmuckgigant aus New York verheiraten ihre ikonischen Produkte und geben der spätestens durch "Sex and the City" weltberühmt gewordenen Schultertasche einen neuen Farbanstrich im Türkisblau der Ringschatullen. Seit der Gründung der Schmuckmarke ist das "Tiffany Blue", das Markenzeichen des New Yorker Unternehmens und ist unwideruflich mit dem Bild schönster Verlobungsringe verknüpft.

Zum 25. Design-Jubiläum der Baguette Bag gibt der Ton Fendi nun einen pfiffigen neuen Wiedererkennungswert, der nicht nur Carrie Bradshaw oder Holly Golightly gefallen dürfte. Insgesamt beinhaltet die gemeinsame Kollektion der New Yorker Modeikonen zwei verschiedene Größen der neuen Handtasche sowie drei Aufmachungen – Krokoleder, Glattleder und Satin. Seit dem 5. Januar sind die „Tiffany & Co. x Fendi“-Handtaschen online bei Fendi und Tiffany und in ausgewählten Stores erhältlich.

4. Januar 2023

H&M Move gibt Zusammenarbeit mit Fußball-Ikone Nadia Nadim bekannt

Die Geschichte von Nadia Nadim inspirierte tausende Menschen auf der ganzen Welt. Auf Kind musste sie aus Afghanistan fliehen. Der schwere Start hielt sie jedoch nicht davon ab, ihren Lebenstraum zu verwirklichen. Nadia wurde zur internationalen Fußball-Ikone – sie absolvierte über 100 Spiele für die dänische Nationalmannschaft. Seit dem ersten Tag ihrer Sportkarriere setzt sie sich für die Entwicklung junger Mädchen im Fußball ein. Nun leitet sie das neue H&M Move Community Programm. "Ich möchte dazu beitragen, Kinder zum Spielen zu inspirieren, insbesondere junge Mädchen", erzählt Nadia über die neue Zusammenarbeit mit dem schwedischen Modehaus.

Nadia Nadim. © PR

