Aktuelle Mode- und Beauty-News im BRIGITTE-Ticker:

2. März 2023

"Sie ist zurück" – Puma verkündet erneute Rihanna-Kollaboration

Das Comeback des Jahres feiert Rihanna nicht nur musikalisch, sondern auch modisch; mit der Ankündigung einer erneuten Zusammenarbeit mit Puma . Die Sängerin wurde 2014 zur Kreativdirektorin der Brand ernannt. Aus der erfolgreichen Zusammenarbeit entstand die Kooperation Fenty x Puma. Die Kollektionen umfassten Ready-to-wear-Pieces und Schuhe. Trotz des großen Erfolges der Kooperation wurde die Zusammenarbeit nach der Präsentation der Frühjahrs-Kollektion 2018 nicht weiter fortgesetzt.

"Sie ist zurück", schreibt Puma auf Instagram. © instagram.com/puma/

Rihanna plante währenddessen eine eigene Modekollektion mit dem Luxusgüterkonzern LVMH, diese wurde jedoch 2021 auf Eis gelegt. Stattdessen startete sie mit ihrer Beauty-Brand Fenty Beauty durch. Nach Jahren des Stillstands um Fenty x Puma ist es um so überraschender, dass Puma jetzt ein Comeback der gemeinsamen Linie verkündet. Über die neue Kollektion sind noch keine weiteren Infos bekannt, doch sie wird sicherlich an den damaligen Erfolg anknüpfen.

1. März 2023

Gerry Weber feiert 50. Jubiläum – und darauf können wir uns freuen

Spannende Fashion-News in Sicht! Der Modegigant Gerry Weber feiert heute seinen 50. Geburtstag und wie es sich für einen runden Geburtstag gehört, wird gleich das ganze Jahr gefeiert. Mit der Kampagne "50 Years of Gerry" steht das Thema Selbstbestimmung im Mittelpunkt. Jeden Monat können sich Kund:innen auf tolle PR-Highlights freuen. Der Auftakt steht unter dem Motto "Cheers to Fifty / Best Age ever" und moderne Schnitte, aufregende Farben und Prints.

Gerry Weber "50 Years of Gerry" © PR

28. Februar 2023

Beauty-Hack: So wird der Löffel zum Make-up-Tool

Löffel gehören in unsere Küchenschublade wie Gabeln und Messer. Dass sich das simple Besteckteil auch als wahres Make-up-Tool eignet, zeigt ein Hack, der jetzt in den Sozialen Medien viral geht. Der aus der K-Beauty inspirierte Trend eignet sich ideal für das ebenmäßige Auftragen deines Make-ups. Richtig gehört! Wie das geht?

Du nutzt den unteren länglichen Teil, also den Löffelstiel, um deine Foundation gleichmäßig aufzutragen. Durch die ideal dosierte Menge kreierst du einen Look, bei dem dein Make-up sich wie eine zweite Haut auflegt. Um eine perfekte Base zu bekommen, verblendest du das Produkt mit einem Pinsel.

So sieht das dann aus:

27. Februar 2023

Tarlisa Gaykamangu: So besonders war ihr Auftritt bei der "Bottega Veneta"-Show

Für Bottega Veneta Kreativdirektor Matthieu Blazy war es wichtig, Diversität auf seinem Runway zu zeigen. Neben Models aus Indonesien und Tunesien läuft mit Tarlisa Gaykamangu erstmals ein indigenes Model bei seiner Fashion Show. Sie ist gemeinsam mit ihrer Tante Liandra Gaykamangu nach Italien eingeflogen, um dort ihr Runway-Debüt zu feiern.

In einem großen Strickkleid läuft Tarlisa Gaykamangu einen Teil der Kollektion von Matthieu Blazy. Wahrscheinlich nur ein erster Schritt in ihrer aufkommenden Modelkarriere.

