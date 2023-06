Die Open-Air-Saison 2023 hat gestartet und damit bekommt auch der Kleiderschrank ein cooles Update. Aber keine Sorge, einige Festival-Looks kannst du sogar mit in den Alltag nehmen!

Ob Hurricane- oder Southside-Festival, Deichbrand oder das Lollapalooza: Die Festivals sind inzwischen mehr als nur musikalische Highlights im Sommer. Sie setzen modische Trends. Wir haben uns unter anderem auf dem Hurricane-Festival in Scheeßel nach den coolsten Outfits umgesehen und sind der Meinung, dass es einige Trends davon auch durchaus in den Alltag schaffen können. Ob mit Strass und Glitzer besetzte Details, coole Cowboy-/Girl-Looks, Fransen oder romantische Kleider: Hier sind fünf modische Highlights, auf die wir uns auch nach der Festival-Season besonders freuen.

Strass- und Glitzer-Details

In dieser Festivalsaison gilt: Es muss funkeln und glitzern! Strassbesetzte Kleidung ist ein echter Hingucker. Große Strasssteine und Perlen reflektieren das Licht und lassen dich die ganze Nacht über strahlen. Das Motto ist klar: Mehr ist mehr! Für den Alltag darf es zwar etwas weniger sein; trotzdem werten die süßen Funkel-Steinchen jedes (Büro-)Outfit auf. Cute!

Cowgirl/-Boy-Look

Howdie! Sie sind die perfekte Alternative zu Chelsea-Boots und passen zum Kleid genauso wie zur Jeans: Cowboy-Stiefel sollten in diesem Jahr in keinem Schuhschrank fehlen. Auch auf dem Hurricane-Festival sind sie allgegenwärtig und eignen sich besonders gut für unterschiedliche Wetterbedingungen (und sehen zudem viel stylischer aus als Gummistiefel).

Coole Masche

Das Häkeln erlebt in letzter Zeit ein echtes Revival – und das Ergebnis lässt sich gerade auf den Festivals beobachten: Ob Häkel-Tops, Häkel-Kleider oder niedliche Häkel-Accessoires: die coolen Pieces in meist neutralen Farben sehen chic aus, sind praktisch und lassen sich wunderbar auch in unsere Alltagslooks integrieren. We love!

(P)fiffige Fransen

Der Fransen-Trend ist zurück! Alles, was mit Fransen versehen ist, ist im Jahr 2023 total angesagt. Dieser verspielte Trend war schon auf diversen Designer-Laufstegen zu sehen und ist nun auch bei uns angekommen. Er lädt zum Tanzen und Feiern unserer Lieblingsband auf dem Festival ein. Auch dem Büro- oder Dinner-Outfit verpassen die Fransen unserem Look einen lässigen Touch.



Milchmädchen-Ausschnitt

Wenn du es nicht ganz so glitzernd und fransig magst, halte es einfach mit einem romantischen Top oder Kleid im Milchmädchen-Stil. Sie sind perfekt für heiße Tage, an denen du draußen tanzt und trinkst. Kombiniert mit einer coolen Lederjacke oder Cowboy-Stiefeln wird der Festival-Look auch alltagstauglich.



Unser Fazit

Inzwischen sind auch die Festival-Looks durchaus alltagstauglich und wir sind uns sicher, dass diese Trends es sogar bis in die nächste Saison schaffen.