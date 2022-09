Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Flip-Bun: Die neue Trend-Frisur geht super fix +++ Wird der hellblonde, elegante Bob mit großen, geschwungenen Locken jetzt wieder Trend? +++ Glazed Brown Nails sind der perfekte Herbst-Ton.

29. September 2022

Zeitnot? Die neue It-Frisur spart Zeit und sieht stylisch aus

Zeitdruck am Morgen? Keine Lust, ewig vor dem Spiegel zu stehen? We feel you! Haben allerdings einen brandheißen Tipp für euch. Der Flip-Bun ist die neue It-Frisur für den Herbst. Stylisch, schick – und vor allem richtig schnell zu stylen. Einfach die Haare im Mittelscheitel nach hinten kämmen, in einen Dutt binden, aber das Ende nicht komplett durchziehen. So entsteht ein spannender Mix aus Dutt und Pferdeschwanz, der die Straßen in Paris bereits erobert hat und nicht einfacher sein könnte.

Kim Kardashian macht den neuen Haartrend vor. © Getty Images

28. September 2022

Trend-Frisur 2022: Der Marilyn-Monroe-Bob kommt zurück

Es ist Ana de Armas, die in ihrer Rolle als Marilyn Monroe demnächst in dem Netflix-Film "Blonde" zu sehen sein wird. Erste Fotos der Dreharbeiten sind bereits veröffentlicht und wir sind mehr als begeistert. Nicht zuletzt wegen des beeindruckenden Umstylings, das die Schauspielerin dafür auf sich nahm und der echten Marilyn Monroe tatsächlich zum Verwechseln ähnlich sieht. Neben dem typischen Lidstrich und den roten Lippen fällt besonders der hellblonde Blond-Bob mit großen, geschwungenen Locken ins Auge. Wir sind uns sicher: Dank "Blonde" wird uns der Old-Hollywood-Look im Herbst häufiger über den Weg laufen.

Wem steht der Look? Wichtig ist, dass dein Haar für den typischen Marilyn-Bob kinnlang und leicht durchgestuft ist. Denn dann lassen sich Glamour-Wellen à la Marilyn Monroe am einfachsten stylen. Am besten passen sie zu einem rundlichen, nicht zu schmalen Gesicht. Bei der Größe der Wellen gilt: Je opulenter desto besser.

27. September 2022

We love "Glazed Brown Nails"

Im Herbst wird alles ein wenig dunkler und düsterer – auch unsere Maniküre. Und so werden aus "Glazed Donut Nails", die wir im Frühling und Sommer getragen haben, jetzt "Glazed Brown Nails". Und wer hat den Trend gesetzt? Wieder einmal Hailey Bieber! Die Frau des Popstars ist in Sachen Beauty- und Fashion-Trends eine absolut verlässliche Quelle und so sind wir sicher, dass ihre "Glazed Brown Nails" im Herbst überall zu sehen sein werden. Was macht den neuen Nageltrend nun aus? Auch diese Nailart sieht aus wie von einer zuckrigen Schicht überzogen, während bei "Glazed Donut Nails" ein Weißton zum Zuge kommt, gibt bei "Glazed Brown Nails" ein helles Braun den Ton an.

"Glazed Brown Nails" Step by Step

Mische zunächst einmal hellbraunen Nagellack mit einigen Tropfen Base Coat

Trage nun einen Unterlack auf, danach den hellbraunen Lack, allerdings nur in einer dünnen Schicht

Jetzt brauchst du Chrome Nail Powder. Mit einem festen Applikator verteilst du das Glitzer auf dem gesamten Nagel

Nun kannst du die Maniküre mit einem Top Coat fixieren

Warm schimmernd geht es mit großen Schritten Richtung Herbst. Auch unsere Nägel sind jetzt soweit.

26. September 2022

Mit einer Bürste und Trocknertüchern gegen fliegende Haare

Der Herbst ist da und mit ihm Mützenwetter, trockene Heizungsluft und fliegende Haare. Natürlich können wir versuchen, unsere Haare mit noch mehr Feuchtigkeit zu versorgen und ständig zu kämmen – diesen einen genialen Trick von Beauty-Bloggerin "Frau Beauty" kannten wir jedoch noch nicht: Für glänzendes, seidiges Haar benutzt sie eine Bürste und Trocknertücher! Das Tuch wird auf die Haarbürste gestülpt, sodass die Borsten rausgucken und dann wird das statisch geladene Haar gekämmt, der Effekt ist sofort sichtbar!

Zusätzlicher Pluspunkt: Je nach Tuchart wird dem Haar auch ein angenehmer Geruch verliehen. Großer Minuspunkt: der Müll, der entsteht. Laut Verpackung müssen die Trocknertücher meist im Sondermüll entsorgt werden und stellen so keine wirklich umweltfreundliche Alternative dar. Wer die Tücher also mehrmals benutzt und nicht jeden Tag, wirkt dem entgegen. Noch mehr Tipps gegen fliegende Haare verraten wir euch hier.

