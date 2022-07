Christian Lindner und Franca Lehfeldt geben sich am 7. Juli auf der Nordseeinsel Sylt das Jawort. In drei wundervoll unkonventionellen Brautlooks verzaubert die Journalistin ihren Ehemann – und die Fans!

Es ist DIE deutsche Promi-Hochzeit des Jahres. Bundesfinanzminister Christian Lindner, 43, und Chefreporterin Franca Lehfeldt, 33, haben am Donnerstag, 7. Juli 2022, auf Sylt standesamtlich "Ja" gesagt. Die große, kirchliche Trauung folgte am Samstag (9. Juni). Die Looks der Braut sorgten für Begeisterung – und haben ihren Preis.

Franca Lehfeldt: Jumpsuit statt Brautkleid im Standesamt

Für Franca Lehfeldt darf es zumindest zur standesamtlichen Hochzeit etwas moderner und zurückhaltender zugehen. Sie entscheidet sich gegen ein klassisches Brautkleid und trägt für die Zeremonie im Heimatmuseum auf Sylt einen umwerfenden Jumpsuit von Safiyaa. Das Designerstück ist aus Elfenbeinkrepp, das sich der Körperform gut anpasst und somit eine schöne Silhouette zaubert. Der trägerlose Jumpsuit überzeugt nicht nur durch seine Sweetheart-Neckline: Das eigentliche Highlight ist die seitliche Schleppe, die in einer eleganten Raffung am Oberteil endet. Dazu kombiniert die TV-Bekanntheit goldene Creolen und eine helle Strickjacke, die sie über den Arm gelegt trägt.

Franca Lehfeldt wird in einem offenen Porsche zur Kirche gefahren. © dpa / Axel Heimken / Picture Alliance

Brautstrauß, Jumpsuit oder Strickjacke – alles ist bei diesem Brautlook farblich aufeinander abgestimmt. Bis auf die Schuhe – und diese stechen sofort ins Auge. Es ist fast so, als wolle die Braut mit ihren metallic-schimmernden High Heels einen coolen Stilbruch in den eleganten Hochzeitslook bringen. Ganz nach dem Motto "A Little Party Never Killed Nobody" funkelt der Partyschuh unter dem langen Hosenbein immer wieder hervor.

Das perfekte Braut-Make-up

Bei einem so modernen Brautlook, wie ihn Franca für sich ausgewählt hat, ist das Make-up essenziell. Große Wellen oder ein klassischer Chignon würden zum Gesamtbild nicht passen und die Braut älter erscheinen lassen. Vielleicht genau aus diesem Grund hat sich Hair & Make-up Artist Lukas Kuciel für einen Sleek-Look entschieden. In seiner Instagram-Story nimmt er seine Follower:innen zum Brautstyling mit und zeigt Schritt für Schritt, wie er vorgegangen ist. Zunächst werden die Haare geglättet. Dann folgt das Make-up, bei dem viel Glitzer, eine dunkle Augenumrandung und ein hellrosa Lipgloss zum Einsatz kommen. Zum Schluss werden die Haare noch zu einem hohen Pferdeschwanz gebunden, bei dem das Haargummi mit einer Haarsträhne überdeckt wird – simpel, aber umso effektiver.

Christian Lindner und Franca Lehfeldt nach der Trauung. © dpa / Axel Heimken / Picture Alliance

Neckholder-Kleid und Wallemähne: Franca Lehfeldt präsentiert zweiten Brautlook

Der Hochzeits-Marathon von Franca Lehfeldt und Christian Lindner geht am Samstag weiter. In der Kirche St. Severin findet die kirchliche Trauung statt. Während der Bräutigam die Gäste in einem dunkelblauen Anzug mit hellgrauer Metallic-Krawatte und kleiner Ansteckrose vorab begrüßt, fährt die Braut nur wenig später in einem offenen Porsche vor. Franca steigt in einem Neckholder-Kleid mit leichter A-Linie aus dem Auto. Statt Hochsteckfrisur trägt die Braut die Haare offen und in leichte Wellen gelegt. Auf Brautschleier oder Diadem wird ebenfalls verzichtet. Es ist ein reduzierter Brautlook, der durch den eleganten Schnitt und die edlen Materialien überzeugt.

© dpa | Axel Heimken / Picture Alliance

Das kosten die Brautlooks von Franca Lehfeldt

Dass Franca Lehfeldt während ihrer Hochzeit traumhaft aussah, ist keine Frage. Die atemberaubenden Looks haben jedoch auch ihren Preis. Der Jumpsuit, den Franca zur standesamtlichen Hochzeit trug, kostet im Luxus-Online-Shop Net-a-porter 1.640 Euro. Beim Polterabend am Freitag entzückte die Braut in einem Schlangen-Muster Kleid von Philipp Plein für rund 3.000 Euro. Das Neckholder-Kleid, welches sie während des kirchlichen Jawortes trug, hat nicht nur ihre Gäste umgehauen: Knappe 10.000 Euro soll sie für ihren umwerfenden Look von Halfpenny London ausgeben haben!

Verwendete Quellen: Instagram, Net-a-porter.com

Dieser Artikel erschien ursprünglich auf gala.de.

