Bei einem Trend sind sich die Designer einig: Fransen sind zurück! Aber diesmal mit modernem Twist, denn der Ranch-Look ist out. Wie du den Look stylst, zeigen wir dir hier.

Einen Trend konnten wir diese Saison auf vielen Laufstegen entdecken: Fransen! In nahezu allen Längen, Formen und Farben verschönern sie im Frühling und Sommer unsere Garderobe. Ob ausgefranste Hosenbeine, Fransen am Bikinioberteil, der Tasche oder am Kleid. Das ausgefallene Detail finden wir nun an vielen Kleidungsstücke wieder – und sind damit modisch total up to date!

Fransen-Comeback mit modernem Twist

Der Fransen-Style stammt aus den 60er und 70er-Jahren und ist so gesehen nichts Neues. Dass Trends zurückkommen, ist aber auch nichts Neues. Damit der Look nicht antiquiert wirkt oder zu sehr nach Ranch oder wildem Westen aussieht, haben wir hier ein paar Tipps für dich, wie du das fransige Detail gezielt im Alltag einsetzen kannst.

So stylst du das extravagante Detail im Alltag

Eleganter Fransen-Look

© Streetstyleshooters / Getty Images

Ganz beliebt in der Fashionszene ist im Moment der elegante, minimalistische Fransen-Look. Wähle lediglich ein einziges Kleidungsstück mit dem ausgefallenen Detail, am besten einfarbig, und kombiniere es mit klassischen Pieces. Ein Fransenrock in Wickeloptik zur dezenten weißen Bluse ist super stylisch und trotzdem bürotauglich.

© David M. Benett / Getty Images

Auch umgekehrt funktioniert der Look. Eine fransige Bluse, wie hier aus einem eleganten Satin-Stoff, pimpt eine Jeans oder Stoffhose in Nullkommanichts auf.

Schlichte Kleider in Schwarz oder Weiß

Generell verschönern die beliebten Fransen-Details jetzt besonders häufig schlichte Kleidungsstücke in Schwarz oder Weiß. Ein weißes Sommerkleid mit Fransen-Saum wirkt süß und trotzdem elegant. Die niederländische Influencerin Vivian Hoorn trägt hier ein ganz schlichtes Exemplar.

© Edward Berthelot / Getty Images

Und auch Emilie Joseph zeigt sich top gestylt in einem eleganten, schwarzen Midi-Kleid mit längeren Fransen, die die Beine sanft umspielen. Ein toller Business-Look!

Ausgefranster Boho-Chic

© Edward Berthelot / Getty Images

Gerade im Sommer und in der Festival-Saison lieben wir den Boho-Chic – und da gehören Fransen natürlich auch dazu. Hier sind eigentlich wenig Grenzen gesetzt, denn Festival-Looks können ruhig auch mal über die Stränge schlagen. Also, wenn du in Fransen baden möchtest, ist das völlig legitim. Für den Alltag sollte es dann aber doch etwas zurückgenommener sein. So wird der Look erwachsener und alltagstauglich: Kombiniere zu einem Boho-Piece ein elegantes Kleidungsstück – wie hier den Blazer zum Fransenrock!

© Dimitrios Kambouris / Getty Images

Auch Tops, vor allem Bustiers und Crop-Tops mit Fransen, sind DIE It-Pieces fürs Festival. Im Alltag ziehst du einfach einen Blazer drüber und wählst eine schicke Hose – fertig!

Minimalistischer Wild-West-Look

© Ernesto Ruscio / Getty Images

Alle, die den Western-Style lieben, dürfen jetzt aufatmen. Denn in einer abgespeckten Form wird er auch diese Saison weitergetragen. Es gilt jedoch auch hier: Weniger ist mehr! Fokussiere dich auf ein auffälliges Kleidungsstück, beispielsweise auf eine Jacke mit Fransen an den Ärmeln, und trage dazu ein dezentes Outfit. Wer es wilder mag, kann dann noch die Cowboy-Boots auspacken. Yee-haw!