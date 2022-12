Der Stil der Französinnen begeistert weltweit, so kommen wir am Trenchcoat auch 2023 nicht vorbei.

von Linda Shllaku 2023 ist modisch alles anders? Nicht bei den Französinnen. Wir vertrauen auf ihre fünf schönsten Streetstyle-Trends und nehmen sie mit in das neue Jahr.

Französinnen: Sie sind unverkennbar elegant, unbekümmert und strotzen vor modischem Bewusstsein. Ihr Flair ist einzigartig, genau wie die französische Hauptstadt an sich. Weltweit versuchen Frauen, das "La vie en France" auch in ihre Garderoben zu integrieren: Den unaufgeregten, doch stets durchdachten Style. Sie sind eben stets en vogue. Auch 2022 zeigten sich die Französinnen in Mode. Fünf ihrer Styles nehmen wir mit in das Jahr 2023.

1. Französinnen lieben Straight-Leg-Jeans

Weg von extremen, auch bei Hosen. Ein weiter Schlag, ein Baggy-Schnitt oder derbes Material sind nichts für die stilvollen Französinnen. Sie wissen ganz genau, eine Jeans ist nicht gleich eine Jeans. Mit dem Griff zur geraden und zeitlosen Hose haben sie ein Piece, über das sie sich noch viele Jahre lang erfreuen können. Die Straight-Leg-Jeans schließt mittelhoch auf der Taille ab und besticht im besten Fall durch eine subtile Vintage-Waschung. Kombiniert mit einem oversized Blazer oder einem langärmligen Oberteil ist diese Jeans auch im kommenden Jahr ein modisches Must-have, das wir in unsere Kleiderschränke einräumen.

2. Shearling Jacken

Sie versprühen einen Boho-Touch und sind zu Basic-Outfits eine wahre Style-Erweiterung: Lammfelljacken! Sie und Französinnen sind im Herbst und Winter 2022 Hand in Hand gegangen. Kein Wunder, die flauschigen Details am Kragen oder am Ärmelsaum machen schon was her. Und vor allem sind die Lederjacken von Innen durch das Fell so schön kuschelig. Doch, Achtung! Natürlich achten wir auf die tierfreundliche Variante des Fashion-Piece in Fake-Fur. Damit kann der modische Start 2023 nicht schiefgehen. Und, für einen extra coolen Look, klappt man den Kragen ganz einfach nach oben.

3. Reiterstiefel

Französinnen mögen zwar nicht unbedingt auf dem Reiterhof sein, aber mindestens seit Serena van der Woodsen in "Gossip Girl" wissen wir, Reiterstiefel sind ein nicht zu unterschätzendes Modestatement. Die flachen, kniehohen Stiefel sind an kühlen Tagen praktisch und stilvoll zugleich. Zu einem kurzen Rock oder zur Jeans wirken sie klassisch-elegant. Eben ein anspruchsvoller Winterschuh, der dank seines filigranen Designs, einfach zu kombinieren ist. Aber Achtung: Auf Modelle mit Chunky-Sohle besser verzichten, die wirken viel zu derb.

4. Trenchcoats

Egal ob sportlich oder schick, der Trenchcoat kann beides und ist mittlerweile an stofflicher Vielfalt nicht zu übertreffen. Einnäher aus Leder, Mesh oder Jeans treffen gewagte Schnitte oder Cut-Outs. Doch die Französinnen bleiben sich ihrer exquisiten Styling-Etikette treu. Sie wissen, Trends gehen. Der Trenchcoat kommt bei ihnen also in klassischem Beige oder als Wollversion in Grau oder Schwarz in den Schrank — und bei uns definitiv mit ins neue Jahr.

5. Gestreifte Oberteile: der Klassiker bei den Französinnen

Gestreifte Oberteile wirken eigentlich maritim. Aber auch das klassische French Girl trägt gerne die Ringel-Designs, die Coco Chanel 1913 höchst persönlich auf die Laufstege brachte. Und vielleicht auch gerade deswegen. Stilikonen wie Audrey Hepburn, Brigitte Bardot oder ganz modern, Alexa Chung, konnten und können sich an dem Trend nicht sattsehen. Auch 2023 nehmen wir das Shirt mit Blockstreifen und langen Ärmeln mit ins neue Jahr. Grobmaschiger Strick, feine Kaschmirpullover oder Baumwoll-Oberteile, dem Material sind hier keine Grenzen gesetzt.