von Ilka Alves Goncalves Je älter man wird, umso mehr weiß man, was einem steht und was nicht. Man muss nicht mehr jeden Trend mitmachen, sondern setzt lieber auf Stile, die zeitlos funktionieren. Vor allem drei Hosenmodelle sollten dabei nicht fehlen.

Du hast keine Lust mehr dich in Hosen zu quetschen, die nicht die richtige Passform haben, unvorteilhaft aussehen oder einfach nicht zu deinem Stil passen? Mit jeder Saison hat ein anderes Hosenmodell bei den Trends die Nase vorne, aber in den seltensten Fällen sind sie für die breite Masse ausgelegt. Ganz anders verhält es sich bei diesen drei Hodenmodellen.

Frauen ab 40 sollten auf diese 3 Hosenmodelle schwören

Natürlich hat das Alter mit der Wahl der Hose wenig zu tun, jedoch nimmt der Wunsch nach Komfort und gutem Stil in den Jahren zu. Zudem können Hormonschwankungen unsere Figuren mit dem Alter deutlich verändern, weshalb viele Frauen ab 40 auf Hosenmodelle setzen, die bequem sind. Neben Materialien kommt es dabei vor allem auf den Schnitt an.

Bundfaltenhose: Der Klassiker, der nie langweilig wird

Bundfaltenhosen oder auch Marlenehosen genannt sind an Anzughosen der Herren angelehnt und ein tolles Pendant zu Blazer, Cardigan und Co. Der hohe Bund lässt die Taille dünner wirken, während das weite Bein mit dem Faltenwurf das Bein optisch streckt. Meistens sind die Hosen aus weichen, fließenden und leicht glänzenden Materialien, was sich noch hochwertiger wirken lassen. Am besten kombiniert man sie Ton in Ton oder mit zeitlosen Basics wie Blusen, einfarbigen T-Shirts in Kastenform oder wenn es schicker sein darf, mit einem asymmetrischen Top. Bei den Schuhen gerne auf leicht erhöhte Absätze setzen, so wird der ganze Körper noch ein paar Zentimeter in die Höhe gestreckt und die Hose schleift nicht auf dem Boden.

Bundfaltenhosen sind elegant, passen gut zu Blazern und Blusen und sind sehr bequem. © Launchmetrics.com

Straightleg Pants: Das Must-have des "Old Money Styles"

Eine Trendhose darf natürlich auch nicht fehlen, sie zeichnet sich aber gerade deshalb aus, weil sie zeitlos elegant ist. Der gehypte "Old Money Style" beschreibt einen Stil, der auf qualitativ hochwertige Klassiker setzt. Gerade geschnittene Jeanshosen sind ein Pendant zwischen Wide Leg und Skinny Pants. Sie sitzen eng an Hüfte und Po, gleiten dann gerade das Bein herunter, ohne dabei anzuliegen. Die Taille ist meist hoch geschnitten, was unseren Hintern betont und unsere Körpermitte dünner erscheinen lässt. Auf den ersten Blick wirken sie nicht wie eine Trendhose, weil sie eigentlich in jeder Modeepoche zu finden ist. Besonders schön lassen sich Strickcardigans oder gestreifte Breton-Pullover dazu kombinieren sowie Sneaker und Loafer. Mit Pumps und Blazer wird gleich ein eleganter Abendlook daraus.

Straightleg Jeans sind weiter als Skinny Pants aber lassen einen nicht ertrinken wie Wide Leg Jeans. © Launchmetrics.com

Slim Fit Cigarette Pants: Die Lieblingshose von Audrey Hepburn

Audrey Hepburn gilt bis heute bei vielen Fashionistas als absolute Modeikone. Besonders elegant waren ihre Hosenlooks, bei denen sie stets eine Stoffhose gewählt hat, die an den Oberschenkeln gerade verläuft und unten zur Wade schmaler wird. Die Slim Fit Cigarette Pants erinnert an die Karotte, ist jedoch nicht ganz so ballonförmig, etwas schmaler an den Oberschenkeln und überwiegend aus Materialien wie Wolle, Tweed, Viskose oder Elasthan gefertigt, während die Karotte Denim präferiert. Dünne Strickpullover mit Carmenausscnitt oder Rollkragen sowie taillierte Blusen sind ein optimaler Fit zur Lieblingshose von Audrey Hepburn. Catherine, Pincess of Wales, wählt die Slim Fit Cigarette ebenfalls gerne bei ihren Hosenanzügen. Diese unterstreicht ihre schmale Silhouette und wirkt frisch und modern.

Audrey Hepburn liebte Slim Fit Cigarette Pants und kombinierte sie mit dünnen Strickpullovern. © Launchmetrics.com

Hosen und die richtigen Materialien

Nicht nur der richtige Hosenschnitt ist entscheidend dafür, ob das Modell einem steht oder nicht, sondern auch die Zusammensetzung. Je älter man wird, umso mehr lernt man Qualität zu schätzen. Doch welches Material eignet sich für welche Hose? Eine Straightleg-Hose empfiehlt sich in einem dicken Denimstoff zu kaufen. Das Material ist robust, sieht gut aus und passt sich auf Dauer deinem Körper an. Wer es etwas bequemer möchte, kann auf einen höheren Elasthan-Anteil achten. Bei Bundfaltenhosen bieten sich Materialien wie Leine, Viskose und Elasthan an. Slim Fit Cigarette Pants brauchen etwas mehr Struktur wie die Bundfalte, weshalb sich hier gewebte Stoffe wie Tweed in Betracht kommen. Aber auch dünnere Stoffe sind hier willkommen. Auf Jeans sollte man allerdings verzichten, dafür ist das Bein zu eng und das ungemütliche gezubbel fängt von vorne an.