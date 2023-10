Irgendwann hat man die Trends durch und will statt Hülle und Fülle auf Quantität und Qualität setzen: vor allem bei Schuhen. Tatsächlich braucht es nur sechs Paar, die man im Schrank braucht.

Schnellen Trends hinterherlaufen? Es kommt der Zeitpunkt, an dem man weiß: Das bringt nichts. Bei einigen ist es nach mehreren Fehlkäufen und unzähligen Kleiderschrankleichen so weit, andere probieren sich trotzdem gerne noch einmal an aufkeimenden Trends aus. Mit 40 Jahren hat man meist schon jeden Trend gesehen oder sogar schon ausprobiert, vielleicht stapeln sich ja auch schon die Schuhe im Schrank. Man weiß endlich so richtig, was man mag und worauf man wert legt! Zeit auszumisten und Platz zu schaffen. Denn, seien wir mal ehrlich: Eigentlich braucht es nur sechs Modelle.

1. Klassische Pumps

Ein extra paar feine Schuhe fürs Büro? Ein Paar für den Abend? Papperlapapp! Wir brauchen definitiv nur ein Paar, das als Allrounder bei jedem Anlass gleichermaßen überzeugt. Die Antwort ist so simpel wie einfach: Wir brauchen Pumps. Ein kleiner Absatz trifft auf einen eleganten Schnitt. Ja, klassische Pumps sind vielseitig und können zu formellen Anlässen, im Büro, Café oder sogar zu einem romantischen Dinner getragen werden. In gedeckten Farben und aus hochqualitativen Materialien sind sie lange und verlässliche Begleiter einer jeden Garderobe.

2. Schlichte Sneaker

Wer es im Alltag gerne sportlich mag, wählt am besten einen Sneaker, der zwar modisch ist, aber nicht aus der Reihe tanzt. Brauchen wir wirklich Schuhe in Rot oder Orange? Wozu können wir sie kombinieren? Sicherlich nur zu diesem einen Outfit, das wir dann wirklich auch nur selten tragen. Bei Sneakern setzten wir deshalb am besten auf schlichte Farben wie Weiß oder Schwarz. Auch Komfort zahlt sich aus: Dämpfung und Federung erhöhen den Tragekomfort, gut gepolsterter Kragen und eine Zunge minimieren Druck und Reibung.

3. Dunkle Stiefeletten

Im Herbst sind sie vielseitig zu stylen und sie wirken hochwertig und edel: Stiefeletten. Sie kommen wirklich nie aus dem Trend und sind vor allem ohne kleinen Absatz wirklich komfortabel. Kombiniert zu Jeans, Röcken oder Kleidern wird die große Frage nach dem: Was ziehe ich heute an? Überflüssig — zumindest, wenn es sonst am Schuhwerk scheitert. Wichtig: Beim Kauf der Schuhe sollte nicht auf Trends gegangen werden. Western- oder Bikerstiefel haben beispielsweise ein sehr modernes Design, das in der kommenden Saison schon wieder in den Tiefen des Schuhschranks wandern könnte. Stattdessen am besten in Schuhe mit runder oder spitzer Front investieren, die aus hochwertigem (synthetischen) Leder gefertigt sind.

4. Zauberhafte Ballerinas

Sein schlankes Design und seine dünne Sohle macht den Ballerina zum leichtfüßigen Untersatz. Obwohl sie oft mit dem Frühling und dem Sommer in Verbindung gebracht werden, sind sie mit dicken Stricksocken auch im Herbst eine schöne, ausgefallene Wahl. Erlaubt ist hier natürlich, was gefällt. Bei der Wahl des Modells wählt man verantwortungsbewusst am besten nicht die moderne Variante mit Absatz und Riemchen, wie sie derzeit in der Kollektion von MiuMiu zu sehen sind. Runde Kappe, ein Schleifchen: Der Klassiker ist euch definitiv auch die kommenden Jahre ein schöner Begleiter.

5. Sommerliche Espadrilles

Sie zählen wohl zu den bequemsten und sommerlichsten Urlaubsreise-Schuhen: die Espadrilles. Traditionell werden die leichten Schuhe aus einer Kombination von Leinen- oder Baumwollstoffen für das Obermaterial gefertigt. Die Sohle bilden geflochtene Jute oder Hanf. Wer hoch hinaus will, kann zum Modell mit Keilabsatz greifen – das ist dank Bändchen am Knöchel mindestens genauso bequem wie die flache Variante. Und: Jeder sommerliche Abend-Look wird dadurch zum Hingucker.

6. Leichte Sandale(tte)n

Im Frühling und Sommer gibt es nichts Schöneres als eine kleine, erfrischende Brise! Das wissen auch unsere Füße, die sich dann nur ungern in Sneakern bewegen. Sandalen sind da die perfekten Halbschuhe, die vor allem mit ihrer bequemen Passform überzeugen. Vor allem, wenn verstellbare Riemen im Spiel sind! Tipp: Atmungsaktive Materialien wie beispielsweise Leder, Baumwolle oder Leinen fördern die Luftzirkulation und reduzieren die Wahrscheinlichkeit von Schweißbildung.