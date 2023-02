Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Wir lieben den "French Pin Bun" +++ So kreierst du den Make-up-Trend Diamond-Lips.

21. Februar 2023

Wir lieben den "French Pin Bun" schon jetzt

Frisuren, die lässig und cool aussehen, gleichzeitig easy zu stylen sind? Lieben wir! Der "French Pin Bun" ist genau das. Und das Beste: Er funktioniert bei fast allen Haarlängen! Du benötigst dafür lediglich eine ganz bestimmte Haarnadel – und fertig ist der Look.

So geht's:

Das Zauberwort für den "French Pin Bun" heißt "Haargabel". Was das ist? Im Grunde nichts anderes als eine doppelte Haarnadel. Allerdings ist diese größer und stabiler als ein klassischer Bobby Pin. Du bindest das Haar zunächst einmal zu einem Pferdeschwanz. Dann wird selbiger um den Ansatz herumgelegt. So formst du einen Dutt. Dann steckst du die Haarrgabel schräg bzw. seitlich in den Dutt. Das Haar wird dann leicht nach oben geschoben und die Nadel in der Mitte des Dutts durchgesteckt.

Klingt kompliziert? Die TikTokerinnen zeigen, wie es geht:

20. Februar 2023

Diamond-Lips: So funktioniert der funkelnde Make-up-Trend

Du hast Lust auf eine Extra-Portion Glitzer, aber gerade nur einen glitzernden Augenstift parat? Perfekt. Mit diesem Lippen-Hack kreist du im Handumdrehen die perfekten Hingucker-Lippen. Den Kajal trägst du einfach etwas oberhalb deiner Oberlippe und im mittleren Bereich deiner Unterlippen auf. Dann verblendest du den unteren Bereich und füllst den freien Bereich mit einem beigefarbenen Lippenkonturenstift aus. Das Ganze kannst du dann mit einer Lippenpflege fixieren – fertig sind die Diamond-Lips.

