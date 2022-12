von Janina Oehlbrecht Wer im Winter nicht auf die geliebten Turnschuhe verzichten will, der kann auf gefütterte Sneaker zurückgreifen. Die Trend-Modelle für 2022 findest du hier.

Sneaker zählen zum beliebtesten Schuhwerk. Zu Recht. Sie sind nicht nur bequem und praktisch, sondern passen auch zu nahezu jedem Look. Egal ob sportlich zur Jeans oder als Stilbruch zum Hosenanzug – Turnschuhe machen jedes Outfit perfekt. Im Winter greifen wir trotzdem gerne auf Winterstiefel, Stiefeletten oder Boots zurück. Und das, obwohl die warmen Schuhe manchmal ziemlich schwer und unbequem sein können. Falls für dich Bequemlichkeit und Wärme höchste Priorität haben, könnte der gefütterte Sneaker Trend 2022 genau der richtige für dich sein. Im Folgenden zeigen wir dir die allerschönsten Modelle der Onlineshops und verraten dir außerdem, wie du deine normalen Lieblings-Sneaker winterfest machen kannst.

Gefütterte Sneaker: Diese 3 Modelle halten wirklich warm

1. Sneaker von Bogner

Die gefütterten Sneaker von Bogner passen dank ihres schlichten Designs zu jeder Garderobe. Darüber hinaus verfügen sie über eine Plateau-Sohle und strecken das Bein so optisch in die Länge. Übrigens ist eine Sohle mit Plateau im Winter nicht verkehrt, da sie wärmer hält als dünne Sohlen (hier findest du übrigens weitere Plateau-Sneaker). Unter der Sohle befindet sich ein gutes Profil, das Ausrutschen verhindert. Das Kunstfell am Schuh sorgt für die notwendige Wärme.

2. Sneaker von Kennel & Schmenger

Dieses Modell von Kennel & Schmenger sieht schon auf den ersten Blick so kuschelig aus wie es auch ist. Die Sneaker haben ebenfalls eine dicke Sohle und sind mit einem wärmenden Teddyfell gefüttert. Einziger Haken: Die Turnschuhe sind aus Veloursleder gefertigt und vertragen sich dadurch nicht so gut mit Nässe. Du solltest die Schuhe deshalb unbedingt vor dem Tragen mit einem Imprägnierspray vor Regen und Schnee schützen.

3. Sneaker von New Balance

Sneaker von New Balance erleben seit ein paar Jahren ihren Trend-Moment. Da darf eine Winter-Edition auf gar keinen Fall fehlen. Eines der bekanntesten Modelle, der New Balance 574, wurde nun mit Fell ausgestattet und stellt damit angenehm warme Füße bei eisigen Temperaturen sicher. Auch hier unbedingt das Imprägnieren nicht vergessen!

Gefütterte Sneaker: Fellsohlen und Wollsocken als Alternative

Turnschuhe mit Fell haben dich bisher noch nicht überzeugt? Oder du willst einfach nicht so viel Geld für gefütterte Sneaker ausgeben? Trotzdem kannst du im Winter mit den bequemsten Schuhen von allen durch die Straßen laufen. Du musst deine Sneaker nur etwas abwandeln. Zum einen kannst du eine Fellsohle in deinen Schuh legen, der deinen Füßen von unten Wärme schenkt.

Alternativ kannst du aber auch Wollsocken in deinen Sneakers tragen. Damit wärst du aktuell sogar voll im Trend. Die Stars machen es bereits vor und kombinieren dicke Socken zu Birkenstocks und Turnschuhen. Aber Achtung, wärmende Socken nehmen automatisch auch mehr Platz im Schuh ein. Dein Turnschuh sollte in diesem Fall also eine halbe bis ganze Nummer größer ausfallen.

Weitere Mode-Tipps gefällig?

