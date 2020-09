Warum das die vielleicht beste Designer-Kooperation EVER ist

Karl Lagerfeld, Viktor & Rolf, Stella McCartney oder Jimmy Choo: Der schwedische Mode-Riese hat schon einige große Namen der internationalen Fashionwelt für sich gewinnen können. Besonders in den letzten Jahren übertrafen sich die Kollektionen an ausgefallenen und – seien wir ehrlich – nicht immer ganz alltagstauglichen Teilen. Ganz anders dieses Mal.

Die Italiener Margherita Cardelli Cavaliere und Gerardo Cavaliere stehen für zeitlose Mode, maskuline Schnitte und hochwertige Materialien. © H&M / PR

Mit dem italienischen Ehe- und Designerpaar Margherita Cardelli Cavaliere und Gerardo Cavaliere kreierte H&M eine minimalistische Kollektion, mit der wir uns eine komplette Garderobe zusammenstellen können. Denn: Die Teile lassen sich untereinander perfekt miteinander kombinieren und gefallen uns dank dem zeitlosen Design sicher noch in den nächsten Jahren. Als sei das nicht schon Shopping-Grund genug, kamen bei den Looks recycelte Materialien zum Einsatz. Also: Streicht euch den Launch-Termin am 3. September dick im Kalender an!