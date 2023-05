von Natalja Fischer Stylishe Statement-Ketten sind aktuell besonders beliebt. Wie du den Gliederketten-Trend trägst und wo es die schönsten Modelle zu kaufen gibt, erfährst du hier.

Auch im Jahr 2023 erfreuen sich Gliederketten großer Beliebtheit. Gliederketten setzen sich aus zahlreichen miteinander verbundenen runden oder ovalen Einzelelementen zusammen. Es gibt sie in diversen Längen und Breiten, von kurz und chunky bis filigran und lang oder als Y-Kette. Besonders gerne getragen werden die Gliederketten derzeit in Gold oder Roségold, denn sie wirken besonders edel und feminin. Hier haben wir unsere Favoriten für Sie zusammengestellt.

So stylen wir den Gliederketten-Trend

Du kannst den Trend auf vielfältige Weise stylen. Eine breite und derbe Gliederkette macht sich gut als Statement-Piece zu einem schlichten Outfit, zum Beispiel zu weißem T-Shirt und Oversize-Blazer oder als interessanten Stilbruch zu einem femininen Kleid. Filigranere Gliederketten eignen sich auch gut für das Ketten-Layering, also das Tragen vieler verschiedener Ketten übereinander. Kombiniere dazu am besten Ketten in verschiedenen Längen und Stilen, aber entscheide dich für Silber oder Gold, um den Look harmonisch wirken zu lassen. Die gelayerten Ketten wirken zum Beispiel besonders lässig zum offenen Hemd.

