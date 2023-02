GNTM-Kandidatinnen So hat sich ihr Style verändert

Die 18. Staffel "Germany's Next Topmodel" startet am 16. Februar 2023 auf "Pro Sieben" und die neuen Teilnehmerinnen stehen bereits in den Startlöchern, um Deutschlands nächstes Topmodel zu werden. Wir werfen einen Blick zurück und zeigen euch die Style-Verwandlungen der Kandidatinnen.