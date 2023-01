Golden Globes 2023 Die schönsten Looks vom Red Carpet

In diesem Jahr findet die 80. Verleihung der Golden Globes, dem wichtigsten Filmpreis nach den Oscars, in Los Angeles statt. Nachdem die Feier im letzten Jahr noch ohne Publikum vonstatten gehen musste, ist jetzt endlich wieder Glamour angesagt. Wer modisch überzeugen konnte und welche Looks für Überraschungen gesorgt haben, zeigen wir euch hier.