Die coolsten Looks der Originalserie – und wir würden sie noch immer tragen

Ganze dreizehn Jahre ist es her, dass "Gossip Girl" das Serien-Universum auf den Kopf stellte. Und das nicht nur mit jeder Menge Drama und tollen Kulissen aus dem Big Apple – auch die Outfits der Upper East Siders haben bei uns immer wieder für Schnappatmung gesorgt. von Carolin Gelb

Es ist eine Serie, die wohl eine ganze Mode-Generation geprägt hat. Jetzt soll sie 2021 mit einem neuen Cast und einer komplett anderen Handlung neu aufgelegt werden. Zu diesem Anlass werden bei uns natürlich nostalgische Gefühle geweckt und wir schauen nochmal auf die Kult-Serie zurück. Hier kommen die schönsten Looks von Serena, Blair und Co.

Best Friends Forever

Zugegeben: Die Freundschaft von Blair und Serena erlebt im Laufe der Serie einige Höhen und Tiefen. Zum Glück finden die beiden aber immer wieder ihren Weg zueinander. Wir sind hin und weg von diesem BFF-Look. Die Freundinnen tragen das gleiche Kleid mit tiefem Rückenausschnitt, identische Pumps und veranstalten ein Fotoshooting durch Manhattan. Beiden steht das eng geschnittene Dress in unterschiedlichen Farben einfach fantastisch! Das stylen wir nach!

Signature Look

Ein Look, an dem in der Serie keiner vorbei kommt. Wir müssen zugeben, die klassische Schuluniform haut uns gar nicht sooo vom Hocker, aber wir sind begeistert von den Variationen, die uns von den Fashion-Queens an der Constance Billard Schule tagtäglich präsentiert werden. Die kleine J., Königin B. oder eine ihrer Hofdamen – sie alle stylen die Schuluniform immer fashion-konform um und lassen ihren eigenen Stil in das Pflicht-Outfit mit einfließen. Natürlich ohne jemals den Haarreif zu vergessen! We love.

Lady in red

Es ist DIE Szene zwischen Chuck und Blair, die jeder kennt! Und die Hauptdarstellerin katapultiert uns mit dem Traumkleid von Oscar de la Renta in Sekundenschnelle in den siebten Fashion-Himmel. Das Kleid in Orangerot ist komplett mit Rüschen übersäht und ein grandioses Fashion-Statement. Als kleinen Farbtupfer kombiniert Blair eine lilafarbene Tasche. Ein Outfit, das so schnell keiner mehr vergisst!

Black Babe

In den meisten Folgen der Serie setzt Serena auf klassische und schicke Looks. Hier: ein Edgy-Outfit mit Lederhose. Dazu kombiniert sie einen Mantel und betont durch einen Gürtel ihre tolle Taille. Eine lässige Beanie in Schwarz rundet den abwechslungsreichen Style ab. Wir finden, Serena hätte ruhig öfter in All-Black-Outfits schlüpfen können. Aber ganz ehrlich, der Fashion-Queen steht einfach absolut alles, oder?

Weihnachten in New York City

Haaach, während wir diesen Artikel schreiben, wünschen wir uns selbst in die Modemetropole – und das am liebsten zur Weihnachtszeit! Auch Blair nutzt die Weihnachtsstimmung in New York aus und geht am Rockefeller Center Schlittschuhlaufen. Was sollen wir sagen? Wir lieben ihren Look. Die Kombi aus dem Mini-Skirt und dem karierten Cape und mit der weißen Strumpfhose ist auf den ersten Blick gewöhnungsbedürftig, aber auf den zweiten wollen wir den Look sofort selbst tragen. Er schreit "New York" und unterstreicht die Persönlichkeit von Queen B. ausgezeichnet.

The Beginning

Mit diesem Outfit wird die Suche nach dem anonymen Gossip Girl eröffnet. Serena kehrt in der ersten Folge der Serie aus dem Internat zurück und präsentiert diesen Look in der berühmten Grand Central Station. Wir sind verliebt in die cleane Kombi aus Jeans und einem gestreiften Shirt – und von der traumhaften Jacke wollen wir gar nicht anfangen. Serena weiß einfach, wie Fashion funktioniert!

Naaaa, habt ihr jetzt genauso Lust, die Serie von vorne zu schauen wie wir? Na dann kuschelt euch in den gemütlichsten Pulli und lebt mit Blair und Serena das High-Fashion-Life in an der Upper East Side. "Gossip Girl" ist und bleibt einfach unser All-Time-Favourite! Und damit bleibt nur eins zu sagen: Xoxo.