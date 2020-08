Dieses Key-Piece für den Herbst braucht jede Frau – ernsthaft!

In Sachen Styling vertrauen wir kaum jemanden so sehr, wie Guido Maria Kretschmer. Also spitzten wir unsere Ohren, als der Star-Designer uns im Rahmen seiner Kollektion "Guido Maria Kretschmerexclusive for ABOUT YOU" verriet, welches Kleidungsstück jede Frau JETZT im Kleiderschrank haben sollte.

Wir lieben Long-Blazer, Oversize-Silhouetten und großzügig geschnittene Mäntel. Doch wenn es nach Modeexperte Guido Maria Kretschmer geht, ist die Zeit der extra-großen Kleidung vorbei. Der Designer verrät: Diesen Herbst wird es kurz!

Kastige Cropped-Jacken sind DAS It-Piece für den Herbst

Kauften wir alles gerade noch in ein bis zwei Nummern größer, rät der Designer nun zu figurbetonter Kleidung:

Man sollte nicht immer alles verhüllen. Auch bei großen Frauen muss es nicht immer long, long, long sein.

Ein It-Piece, das für Guido diesen Herbst in jeden Kleiderschrank gehört: Eine kurze, kastige Jacke.

So eine Jacke mit schönem Revers verändert sofort jedes Outfit! Man kann sie super über eine dünne Zweitjacke, über Pullover oder Blusen ziehen. Dazu ein schöner Rock, eine gute sitzende High Waist Hose und schöne Stiefel.

Mode-Journalistin Annette Weber macht vor, wie man das neue It-Piece elegant am Abend oder lässig im Denim-Look tragen kann:

Stylingtipps von Guido

Wer jetzt denkt "steht mir nicht", liegt nach Guidos Meinung falsch. Denn der Designer meint: Eine kurze, kastige Jacke steht jeder Frau! Ob nun groß und schlank oder curvy.

Wichtig ist nur, wie man so eine Jacke stylt. Bei großen Frauen rate ich: Irgendwo – sei es an Taille oder Hüfte – sollte man etwas Schmales tragen. Ja keine weiten Hosen! Damit sieht man am Ende aus wie ein Clown. Toll sind Gürtel, mit denen man seine Körpermitte betonen kann.

Influencerin Xenia Adonts liefert für diesen Tipp die passende Inspiration: Ihre Cropped-Jacke stylt sie im Monochrome-Look zum passenden Rock. Mithilfe eines Gürtels legt sie den Fokus gekonnt auf ihre Taille und beweist uns: Auch bei kleinen Frauen macht Guidos Tipp Sinn. So schummelt sich Xenia in Handumdrehen ein paar Rundungen hinzu.

Allround-Talent

Noch mehr Stylinginspirationen gefälligst? Kein Problem, denn auch wenn die neue Jacken-Länge erstmal ungewohnt ist, so stellt sich beim Herumexperimentieren schnell heraus, dass wir es hier mit einem echten Allround-Talent zu tun haben. Denn ob formell zum Business-Outfit wie bei Caro Dauer oder lässig zum Basic-Shirt und Jeans: Guidos Jacken-Favorit passt in jeder Lebenslage.

Man braucht in seinem Kleiderschrank gute Einzelteile, die man zu allem kombinieren kann. Wenn es morgens knapp wird, sind solche Teile Gold wert: Einfach ohne großes Überlegen reinschlüpfen und wohl fühlen.

Genau diesen Gedanken beherzigte der Frauenversteher während der Arbeit an seiner Kollektion "Guido Maria Kretschmer exclusive for ABOUT YOU", die in eine GMK Collection und eine GMK Curvy Collection mit je rund 55 Artikeln aufgeteilt ist. Da findet garantiert jede Frau ihr persönliches It-Piece für den Herbst.