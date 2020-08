Guido und ABOUT YOU launchen erste Exclusive-Collection – so sieht sie aus!

Kreischalarm! Stardesigner Guido Maria Kretschmer launcht am 14.08.2020 erstmals seine Herbst/Winter-Kollektion mit dem Fashion Online Shop About You. Unterteilt in eine GMK Collection und eine GMK Curvy Collection mit je 55 Teilen ist garantiert für jede Fashionista etwas dabei – das lag dem Frauenversteher am Herzen:

Wir haben besonders darauf geachtet, dass für jeden Typ Frau etwas Passendes dabei ist. Deshalb haben wir Stoffe, Farben und Muster ausgewählt, die jeder Figur schmeicheln und das Beste aus jeder Frau herausholen – das war mir von Anfang an sehr wichtig. In meiner Mode soll man sich schön und vor allem wohl fühlen.“

So vielfältig wie die Frauen ist auch Guidos Kollektion: Neben weichen Strickpullovern, edlen Wollmänteln oder klassischen Blusen finden sich auch leichte It-Pieces, wie florale Maxikleider und luftige Röcke. Die werden uns garantiert noch den ein oder anderen Spätsommerabend versüßen. Komplettiert wird die Produktrange durch aufregende Abendkleider.

Der Clou: Wir können die Mode des TV-Lieblings nicht nur im Online Shop bestaunen. Guido ermöglicht uns allen einen Platz in der Frontrow seiner Modenschau. Zusammen mit About You inszeniert er erstmals eine digitale Fashion Show, die uns neben den Highlights-Pieces auch exklusive Insights hinter die Kulissen gewährt.

Also: Auf was warten wir da eigentlich noch? Alle Teile der „GMK Collection“ sind in den Größen 34 bis 44 erhältlich. Die „GMK Curvy Collection” umfasst die Größen 44 bis 54.