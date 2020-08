Guido Maria Kretschmer weiß: Dieser Herbst wird extravagant

View this post on Instagram

Up on Fashiioncarpet.com - Die wichtigsten Trendmuster im Sommer 2020 ☀️ Auf den Fashion Weeks wurden im letzten Jahr auf dem Laufsteg bereits die Modetrends der Frühjahr/Sommersaison 2020 vorgestellt. Was davon jedoch tragbar und im Alltag umgesetzt werden kann, sieht man erst jetzt. Und zwar: Auf der Straße und in den Stores. Welche Trendmuster es also wirklich in diese Saison geschafft haben und auf welche Muster wir auch in den kommenden Monaten setzen können, habe ich heute auf dem Blog für euch aufgeschrieben 😊 (link in bio) #trend #trendpattern #fashiontrends #trends2020