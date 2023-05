von Emely Mielke Du hast Lust auf eine haarige Verwandlung, willst aber gleichzeitig deinem Look treu bleiben? Dann sind diese Haarfarben-Trends genau das Richtige für dich.

Sonnenstrahlen und hohe Temperaturen sorgen nicht nur zu Hause für den beliebten Frühjahrsputz, auch in Sachen Hairstyle weckt die warme Jahreszeit oft den Wunsch nach Veränderung. Die Frühjahrs- und Sommersaison 2023 bringt frische Haarfarbentrends, die deine Frisur in neuem Glanz erstrahlen lassen. Laut den Haar-Expert:innen von eSalon sind in diesem Jahr vor allem drei Farbtöne besonders im Trend. Das Beste? Du kannst die Trends ganz einfach zu Hause nachmachen.

Karamell Balayage

Wer es im Sommer etwas heller mag, greift zu diesem Trend. Karamell Balayage sorgt mit dezenten Strähnen für Lebendigkeit und Schwung. Das Ergebnis ist ein natürlicher, sonnenverwöhnter Look, der perfekt zu den hohen Temperaturen passt. Er verleiht dem Haar Tiefe und Dimension und sorgt für sanfte Übergänge zwischen den Farbtönen – perfekt für alle, die ihr Haar etwas aufhellen möchten, aber nicht ganz auf Blond setzen wollen.

Zartes Zimt

Dieser Trend eignet sich besonders für warme Highlights. Die Farbnuance zeichnet sich durch warme, erdige Töne aus und verleiht dem Haar eine weiche, elegante Ausstrahlung. Das zarte Zimt eignet sich sowohl für Blondinen als auch für Brünette und kann je nach Ausgangshaarfarbe individuell angepasst werden. Ob als dezente Strähnen oder als komplette Haarfarbe, dieser Trends verleiht deinem Look eine verführerische Note und lässt dein Haar im Sonnenlicht schimmern.

Pfirsichblond

Dieser Farbtrend eignet sich besonders für blondes Haar, da die kupfergoldenen Nuancen am besten zur Geltung kommen. Pfirsichblond ist laut Expert:innen eine frische Variante des Erdbeerblondes und kommt sowohl mit einem dunkelblonden als auch mit einem helleren Grundton gut zur Geltung. Weil es so weich und dezent ist, verleiht es jeder Frisur einen frischen Glanz, ohne gleich den kompletten Look zu verändern.

© PR