Dieses Sommer-It-Piece der Influencer nehmen wir mit in den Herbst

View this post on Instagram

There’s always going to be someone who doesn’t see your worth- don’t let it be you. ✨🌿 Luna Skirt Pattern now available in my shop. I’m loving all the skirts you guys are making! 💕💫 . . . . . . . . . #luna #lunaskirt #crochet #crochetpattern #crochetskirt #crochetweddingdress #weddingdress #twopieceset #model #joshuatree #desertfashion #bohostyle #bohemianstyle #bohemiandress #wanderlust #yarnspirations #crochetdesign #namasteandcrochet