von Saskia Papenthin Du hast keine Abendtasche oder brauchst unbedingt noch eine geräumige Tasche für Office-Tage? Wir zeigen dir passende Taschen für jeden Anlass.

Wenn man eines nie genug haben kann, dann sind es Handtaschen. Bei jeder Gelegenheit gibt es eine andere Form und Größe. Für den Weg ins Büro, wenn man seinen Laptop dabeihaben muss, haben wir eine andere Tasche als für die Party am Abend oder einen Theaterbesuch, wo nur Platz für kleinere Dinge erforderlich ist. Falls dir für einen Anlass noch eine Tasche fehlt, zeigen wir dir hier die drei Bestseller auf Amazon. Drei unterschiedliche Modelle, die auch für dich das Richtige bereithalten.

Platz eins für den Crossbody-Klassiker

Am beliebtesten ist die Umhängetasche von "Tiaastap". Sie ist aus echtem Leder, klein und kompakt und hat einen verstellbaren, breiten Gurt, der mit einem Zick-Zack-Muster versehen ist. Die Tasche verfügt über drei Fächer. Das Hauptfach hat zusätzlich zwei Innentaschen, wovon eine mit einem Reißverschluss verschließbar ist. Außerdem gibt es außen eine kleine Tasche auf der Rückseite für Dinge, die du lieber nah am Körper tragen willst. Auf der Vorderseite bietet sie dir eine Tasche für Utensilien, die du immer griffbereit haben möchtest. Die Tasche gibt es in 20 unterschiedlichen Ausführungen, sodass für jede:n etwas dabei ist.

Am zweithäufigsten gekauft

Die Tasche auf dem zweiten Rang ist aus veganem Leder. Sie kann auf drei verschiedene Arten getragen werden, was sie besonders vielfältig einsetzbar macht. Du kannst sie durch den verstellbaren Gurt als Brust-, Bauch- oder Umhängetasche nutzen und hast immer das Wichtigste dabei. Sie hat ein großes Fach, welches mit zwei hübschen Reißverschlüssen verschlossen wird. Innen gibt es zwei weitere kleine Taschen, eine ist mit einem Reißverschluss verschließbar. Mit der Tasche kommt ein kleines Karten-Etui für all die, die sowieso immer mit Karte bezahlen, ein praktisches Goodie, wodurch du Platz in der kleinen Handtasche sparst.

Der Cordbeutel von Kalidi ist sehr geräumig und praktisch. Statt nur einer Magnetschnalle, hat dieser Beutel einen Reißverschluss und sorgt so für sicheres Verschließen. Innen gibt es zwei Seitentaschen, in denen kleinere und fragile Dinge wie Handy, Schlüssel, Brille oder ein Portemonnaie Platz finden und eine verschließbare Tasche für Wertsachen. Im Rest der Tasche ist dann genug Platz für deinen Laptop, ein Buch oder Magazin und einen Regenschirm. Der Stoff der Tasche ist weich und wasserabweisend. Den Beutel gibt es in 17 verschiedenen Farben, sodass für jede:n der passende Farbton dabei ist.

